BOUYGUES: un troisième trimestre solide qui permet d'envisager l'avenir positivement

Un temps sur le podium du CAC 40, l'action Bouygues s'est retournée et recule désormais de 0,74% à 33,59 euros sur un marché déprimé. Pourtant, le géant du BTP a publié ce matin un résultat net sur neuf mois de retour dans le vert, à 283 millions d'euros (dont une contribution d'Alstom de 51 millions d'euros versus 238 millions il y a un an), après avoir enregistré une perte de 244 millions à la fin du premier semestre en raison de la crise du covid. Bien qu'en repli de plus de 66%, cela traduit toutefois le rattrapage de l'activité au troisième trimestre.Le résultat opérationnel courant (ROC) s'établit à 681 millions d'euros sur les neuf premiers mois 2020 contre une perte de 132 millions d'euros au premier semestre, ce qui signifie qu'il a atteint au troisième trimestre... 813 millions d'euros (en hausse de 22% sur un an). La rentabilité est elle aussi repassée en territoire positif, puisque la marge opérationnelle courante a atteint 2,7% à fin septembre, après -0,9% à fin juin.Le chiffre d'affaires sur 9 mois a reculé de 10% sur un an à 24,9 milliards d'euros, mais a progressé en séquentiel de plus de 68%, grâce à une activité solide au troisième trimestre, qui s'est maintenue au même niveau que l'an dernier à 10,19 milliards d'euros.Dans le détail, le chiffre d'affaires de l'activité Construction a reculé de 12% sur un an à fin septembre, mais a enregistré un retour à un niveau normal d'activité dans presque tous les pays au troisième trimestre, et le carnet de commandes a atteint les 33,5 milliards, en hausse de 3%, proche du niveau record de septembre 2018 (33,8 milliards d'euros).De son côté, la contribution de TF1 a l'activité a été de 1,62 milliards d'euros, en repli de 16%. Toutefois, les revenus publicitaires au troisième trimestre ont grimpé de 7,5% sur un an, dans un contexte marqué par une augmentation de la consommation de télévision (+16 minutes sur un an) et par le retour des annonceurs.Quant à l'opérateur téléphonique Bouygues Telecom, son chiffre d'affaires à fin septembre est ressorti à 4,675 milliards d'euros, en hausse de 6%, porté par la croissance de 7% du chiffre d'affaires Services, et ce malgré l'impact de la chute du roaming sur la période (-63 millions d'euros). Le nombre d'abonnés a augmenté de 137 000 sur un an pour s'établir à 4,05 millions.Fort de ces résultats, Bouygues confirme le retour à une large profitabilité et revoit ses perspectives à la hausse pour le second semestre 2020. Le groupe s'attend ainsi à une marge opérationnelle courante au second semestre 2020 très légèrement supérieure à celle du second semestre 2019.Concernant Bouygues Telecom, le groupe relève sa guidance de chiffre d'affaires Services, avec un croissance estimée entre 5% et 6% (contre environ 4% auparavant), et maintient son objectif de cash-flow libre annuel d'environ 250 millions d'euros.