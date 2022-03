Bouygues : A UBP investment fund acquires off-plan the HAMØ building in Saint-Denis, near Paris, from AXA IM Alts and Bouygues Immobilier (French version)

Communiqué de Presse

Paris, le 10 Mars

Un fonds d'investissement de l'UBP acquiert en VEFA, auprès d'AXA IM Alts et de Bouygues Immobilier, l'immeuble HAMØ à Saint-Denis, qui accueillera de nouveaux bureaux de la SNCF

AXA IM Alts, agissant pour le compte de ses clients, et BOUYGUES IMMOBILIER annoncent la vente en VEFA de l'ensemble immobilier HAMØ à un fonds d'investissement de l'Union Bancaire Privée (UBP) spécialisé dans l'immobilier gouvernemental. Situé à Saint-Denis, l'immeuble est totalement préloué à la SNCF, pour un bail de douze ans.

Illustration tangible des nouveaux modes de travail, la première tranche de HAMØ, dont les travaux ont débuté en octobre 2021, comprendra plus de 30 000m² de bureaux et près de 4 500m² de patios, terrasses, loggias et espaces végétalisés, instaurant ainsi la nature et le bien-être au centre du projet.

L'immeuble, pouvant accueillir plus de 2 000 occupants, offrira 3 espaces de restauration réversibles permettant de compléter l'offre de salles de réunions et de proposer un usage "co-working" aux salariés. Près de 2 000m² de commerces incluant restaurants et brasseries et d'activités animeront le socle du bâtiment en RDC et R+1 et feront d'HAMØ un vrai lieu de destination.

Une promenade ou « rue intérieure » reliera les deux halls de l'immeuble et longera la rue Camille Moke et les deux patios (de 500 m² chacun), autour desquels s'organiseront services et espaces de restauration, offrant l'opportunité d'un grand tiers-lieu, centre de vie et d'échange, marquant la volonté d'ouverture de l'immeuble sur le monde extérieur. Le programme raccrochera le quartier au boulevard Anatole France au projet de la ZAC de la Plaine Saulnier et offrira des continuités visuelles et physiques entre la rue Camille Moke et le futur cheminement végétalisé le long des voies ferrées.

L'immeuble HAMØ a été imaginé par l'agence danoise Henning Larsen Architects.

Le bien-être des futurs occupants est au cœur du projet, inspiré par les modes de vie scandinaves et encourageant échanges, interactions avec la nature et la communauté́, sur le lieu de travail. Ainsi 30% de la surface des plateaux de bureaux pourra être consacrée à des salles de réunion, lui conférant ainsi une flexibilité d'aménagement optimum. Près de 1 500m² des surfaces seront dédiées au végétal, à l'intérieur comme à l'extérieur du bâtiment. Résolument engagé dans une démarche décarbonée exemplaire, HAMØ vise les labels BBCA, HQE Excellent et BBC Effinergie niveau E2C1.

La SNCF y établira de nouveaux bureaux début 2024 avec l'ambition d'offrir à ses collaborateurs un véritable lieu de destination pour échanger, innover, communiquer, dans un cadre alliant confort et technologie.

-FIN-

