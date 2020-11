Bouygues : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bouygues est retourné dans le vert au troisième trimestre. Le groupe de construction et de télécoms a réalisé un bénéfice net de 283 millions d'euros, contre une perte de 244 millions au premier semestre. Le résultat opérationnel courant s'est établi à 813 millions, en hausse de 22,3%, faisant ressortir une marge opérationnelle courante de 8% contre 6,5% un an plus tôt. Le chiffre d'affaires est resté stable à 10,19 milliards. En organique, il est en forte amélioration au troisième trimestre (+1% après-8% au premier trimestre et -21% au deuxième trimestre 2020 sur un an).Cette performance traduit le rattrapage d'activité dans les métiers de construction et des investissements publicitaires chez TF1 ainsi que la croissance soutenue du chiffre d'affaires Services chez Bouygues Telecom.Sur neuf mois, Le résultat net part du groupe redevient positif à 283 millions (contre -244 millions d'euros au premier semestre.)Il inclut une contribution d'Alstom de 51 millions d'euros (contre 238 millions d'euros aux neuf premiers mois 2019).Le résultat opérationnel courant s'établit à 681 millions d'euros sur les neuf premiers mois 2020 contre une perte de 132 millions d'euros au premier semestre et la marge opérationnelle courante atteint 2,7% (versus -0,9% au premier semestre).Le chiffre d'affaires ressort à 24,9 milliards d'euros, en baisse de 10% par rapport aux neuf premiers mois 2019.Fort de ces résultats, Bouygues confirme le retour à une large profitabilité et revoit ses perspectives à la hausse pour le second semestre 2020.Le groupe attend désormais une marge opérationnelle courante au second semestre 2020 très légèrement supérieure à celle du second semestre 2019.Pour rappel, il attendait une large profitabilité au deuxième semestre 2020, sans toutefois retrouver les niveaux particulièrement élevés du deuxième semestre 2019.Bien sûr, ces perspectives s'entendent hors nouvelle évolution défavorable de la situation sanitaire.