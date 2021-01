Bouygues : A suivre aujourd'hui

Bouygues Telecom a présenté les objectifs financiers du plan stratégique « Ambition 2026 » à l'occasion d'une journée investisseurs. A horizon 2026, l'opérateur télécoms vise un Ebitda (après Loyer) d’environ 2,5 milliards d'euros avec une marge d’Ebitda (après Loyer) d’environ 35% et un cash-flow libre d’environ 600 millions d'euros. Le chiffre d’affaires Services est anticipé au-delà de 7 milliards d'euros. L'opérateur télécoms a précisé que sa croissance devrait se matérialiser en deux étapes.



Entre 2021 et 2023; l'accélération de la croissance dans le Mobile (y compris EIT) et la fibre optique (FTTH), ainsi que l'augmentation de l'ABPU (Average Billing Per User) Fixe, devraient tirer à la hausse le chiffre d'affaires Services et l'Ebitda après Loyer. Toutefois, la marge d'Ebitda après Loyer devrait être stable en 2023 (à environ 31%) en raison de la hausse des dépenses liées à l'accélération du développement dans le Fixe, à la densification du réseau Mobile et à l'effet dilutif initial de l'intégration d'EIT.



Entre 2024-2026, la poursuite de la croissance dans le Mobile et la fibre, le développement de l'offre Wholesale Fixe et l'augmentation des ABPU Mobile et Fixe devraient continuer de soutenir la croissance du chiffre d'affaires Services et de l'Ebitda après Loyer. Bouygues Telecom vise une marge d'Ebitda après Loyer d'environ 35% en 2026 grâce aux économies d'échelle générées par l'intégration d'EIT et la croissance de sa base clients ainsi que l'évolution favorable du business model dans le Fixe.



Pour atteindre les objectifs de son plan stratégique " Ambition 2026 ", Bouygues Telecom va accélérer le déploiement de son infrastructure fibre et 5G et investir en capacité radio Mobile et en équipements Fixe (modems, décodeurs TV, etc) pour anticiper l'évolution des usages et la croissance de sa base de clients.



Ainsi, l'opérateur estime ses investissements bruts annuels à environ 1,5 milliard d'euros entre 2021 et 2025 et environ 1,4 milliard d'euros en 2026. Ces montants annuels intègrent le coût de remplacement progressif des équipements Huawei (pour rappel, environ 3 000 sites d'ici 2028).



En 2021, la guidance d'investissements bruts inclut également un montant de 140 millions d'euros pour l'intégration d'EIT. Des cessions d'actifs, dont principalement des datacenters, sont par ailleurs attendues en 2021 pour environ 200 millions d'euros.



" L'Ambition 2026 est d'accélérer la croissance pour devenir numéro deux en Mobile et un acteur majeur de la fibre " a souligné la filiale du groupe diversifié. Elle compte doubler la couverture fibre en passant d'environ 17 millions de prises commercialisées fin 20207 à un objectif de 35 millions fin 2026, avec un objectif intermédiaire de 27 millions fin 2022.



Bouygues Telecom a affiché son ambition de multiplier par deux sa la part de marché dans le B2B Fixe et devenir un acteur du Wholesale Fixe.