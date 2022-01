Bouygues : Colas et Saipol signent un partenariat pour décarboner les poids lourds de Colas en France avec Oleo100, énergie 100% colza français

Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'engagement bas carbone de Colas, qui s'est fixé des objectifs ambitieux, compatibles avec l'Accord de Paris et validés par l'initiative Science Based Targets (SBTi) : réduire de 30 % ses émissions directes de gaz à effet de serre et de 30 % ses émissions indirectes en amont d'ici à 2030.

Grâce à Oleo100, Colas bénéficiera d'une énergie renouvelable, non dangereuse, et qui se substitue immédiatement au gazole pour sa flotte de poids lourds dédiés aux travaux. En faisant confiance à cette énergie végétale pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre

Le colza français assure la production simultanée de protéines végétales, d'huile et de glycérine végétales, et d'énergie renouvelable. Les protéines végétales issues du colza servent à nourrir les élevages de la « ferme France » et permettent de réduire l'importation de tourteaux de soja OGM cultivés sur des zones déforestées. Le colza satisfait également la demande en huiles de table riches en oméga 3 pour la consommation humaine. Seuls les excédents sont transformés en Oleo100 : cette énergie végétale, simple et rapide à mettre en place pour décarboner les flottes de poids lourds, apporte une réponse aux enjeux de la transition énergétique. Selon la Commission européenne, la culture du colza français n'entraîne ni déforestation ni changement d'affectation des sols, et soutient au contraire l'indépendance énergétique et protéique de la France.

En plus d'améliorer le bilan carbone des véhicules de ses clients, Saipol, leader de la transformation des oléoprotéagineux (colza, tournesol, etc.), certifie la provenance française des graines utilisées pour la production de cette énergie, fabriquée dans les usines du Mériot, près de Nogent-sur-Seine, de Grand-Couronne, près de Rouen et de Bassens, près de Bordeaux.

Colas et Saipol (groupe Avril) ont signé un accord pour approvisionner la flotte de poids lourds de Colas en France avec Oleo100, une énergie renouvelable de type « B100 ». Ce carburant biosourcé permet de réduire de 60 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport au gazole, « du champ à la roue », et jusqu'à 80 % les émissions de particules fines. Cette initiative évitera ainsi d'émettre près de 46 000 tonnes de CO2 sur une année, une fois le déploiement terminé.

A propos de Colas (www.colas.com)

Colas, filiale du groupe Bouygues, a pour mission d'imaginer, de construire et d'entretenir des infrastructures de transport de façon responsable. Implanté dans plus de 50 pays sur les cinq continents, à travers un réseau de 800 unités d'exploitation de travaux et 3 000 unités de production de matériaux, Colas rassemble 55 000 collaborateurs engagés dans leur territoire pour relier les hommes et faciliter les échanges dans le monde d'aujourd'hui et de demain. L'ambition de Colas est d'être le leader mondial des solutions de mobilité innovantes et responsables. En 2020, Colas a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 12,3 milliards d'euros, dont 55 % à l'international.

Contacts presse Colas :

Fabienne BOULOC : fabienne.bouloc@colas.com/ 06 67 06 90 21

Agathe DUCELLIER : agathe.ducellier@colas.com/ 07 62 12 58 69

Contacts investisseurs Colas :

Marine FRIMAT : 01 47 61 74 52 - Mélodie LAMIAUX : 01 47 61 75 61 contact-investors@colas.fr

A propos de Saipol (www.saipol.com)

Filiale du groupe Avril, Saipol est un leader européen de la transformation des graines oléoprotéagineuses (colza, tournesol) et le leader français de la production de biodiesels. Saipol développe des solutions à valeur ajoutée pour ses clients et les citoyens les plus exigeants, en commercialisant des huiles végétales alimentaires et dérivés, des tourteaux riches en protéines, et des énergies renouvelables à faible émission de carbone. Les énergies produites par Saipol sont systématiquement liées à la co-production de protéines végétales pour l'alimentation des élevages et à un partage de la valeur avec les acteurs de la filière.

Contact presse Saipol :

Marie TOURNOIS : marie.tournois@groupeavril.com/ 06 12 93 63 02