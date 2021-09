COMMUNIQUÉ DE PRESSE

14 septembre 2021

BOUYGUES CONSTRUCTION RÉALISE UN QUARTIER DURABLE NOVATEUR EN PARTENARIAT AVEC LA MAISON DE RETRAITE DU PETIT-SACONNEX ET LE FONDS IMMOBILIER LA FONCIÈRE À GENÈVE EN SUISSE.

Losinger Marazzi, filiale de Bouygues Construction en Suisse, concrétise sa proposition de réaliser un ensemble immobilier très novateur d'extension, surélévation, construction et démolition de bâtiments existants auprès de la Maison de Retraite du Petit-Saconnex, située à Genève en Suisse. Le montant de ce contrat s'élève à 117,9 millions de francs suisses (108 millions d'euros*).

Ce programme donnera naissance à un quartier durable de mixité intergénérationnelle et sociale qui pourra accueillir 600 nouveaux habitants. Il permettra de créer 216 logements à loyers modérés, et un appart-hôtel de 99 chambres, un centre médical, des surfaces commerciales et comprendra l'agrandissement d'une crèche de 57 places. De même, un parking souterrain de 195 places, qui permettra de créer des espaces verts et de rencontres supplémentaires en surface, sera construit.

Le projet baptisé « Côté Parc » vise à désenclaver la maison de retraite du Petit-Saconnex en l'intégrant pleinement à la vie du quartier et assurera également la pérennité de l'institution grâce à la rente annuelle que versera l'investisseur à la Maison de Retraite dans le cadre de la mise à disposition de la parcelle en droit de superficie. Cela permettra le financement des rénovations des bâtiments existants ainsi que le développement de nouveaux services pour les résidents, les collaborateurs et les futurs habitants. Ce projet se caractérise d'un point de vue environnemental par la présence d'un parc de plus de 5 hectares, rare au centre-ville de Genève, où seront réalisés un parcours

senior, des potagers, un verger ainsi qu'un nouvel aménagement mobilier. Les nouvelles habitations répondront également aux normes de construction de haute performance énergétique (HPE) ainsi qu'au label énergétique suisse Minergie P pour les constructions à très basse consommation d'énergie.

Les travaux, qui démarreront à l'automne 2021, permettront de livrer les premiers logements à partir de fin 2023.

La Maison de Retraite du Petit-Saconnex et Losinger Marazzi sont partenaires dans ce projet de La Foncière, un des fonds de placements immobiliers les plus importants de Suisse.

A propos de Bouygues Construction :

Avec 58 000 collaborateurs responsables et engagés dans plus de 60 pays, Bouygues Construction conçoit, réalise et exploite des projets dans les secteurs du bâtiment, des travaux publics, des énergies et des services. Leader de la construction durable, le groupe fait de l'innovation partagée sa première valeur ajoutée et place la santé et la sécurité comme des priorités absolues. Il s'est engagé à baisser de 30% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et propose à ses clients une large gamme de solutions bas carbone. En 2020, Bouygues Construction a réalisé un chiffre d'affaires de 12 milliards d'euros.

(* au taux de change moyen de mai 2021)