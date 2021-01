Bouygues : Construction renforce sa stratégie climat pour réduire l'empreinte carbone de ses activités et promouvoir des solutions sobres.

Cette stratégie s'appuie sur un engagement fort de l'ensemble de ses équipes, dans les 60 pays dans lesquels le groupe est présent, sur une importante capacité d'innovation et sur la force de son réseau d'entreprises partenaires (fournisseurs et sous-traitants).

Au-delà de réduire ses émissions directes et indirectes en propre, Bouygues Construction souhaite également accompagner le développement d'un usage responsable des ouvrages qu'il réalise. Pour cela, le groupe propose à ses clients une large gamme de solutions en faveur de la performance énergétique des bâtiments, des quartiers et des villes, de la production et de la distribution d'énergie décarbonée et du développement de la mobilité bas carbone.

Scope 1&2 : électricité des chantiers, carburant des engins de chantiers, consommation énergétique des sièges et agences transports professionnels en train et en avion, flotte de véhicules

En tant qu'entreprise responsable et engagée, Bouygues Construction innove et déploie depuis de nombreuses années des solutions et des projets durables en faveur de la transition énergétique. Le groupe définit aujourd'hui une stratégie climat ambitieuse pour réduire son empreinte carbone sur l'ensemble de sa chaîne de valeur en ligne avec l'ambition des accords de Paris.

Pour agir sur le scope 1&2 (11% du bilan carbone), Bouygues Construction a décidé notamment de se doter d'un parc véhicule vert (90% de véhicules verts en 2030), de réduire les déplacements de ses collaborateurs (-50% de vols internationaux et -80% de vols nationaux) et de réduire la consommation énergétique de l'ensemble de ses sites et chantiers.

Pour agir sur le scope 3A amont (89% du bilan carbone), le groupe a notamment choisi de réduire l'impact des matériaux achetés (béton, menuiseries, câbles, etc.), de travailler sur les circuits courts pour réduire le fret et de réduire de 15% l'empreinte carbone de son IT d'ici 2025. Afin de réduire l'intensité carbone des ciments utilisés, une feuille de route est définie pays par pays pour arriver à une baisse globale de 40% d'intensité carbone du ciment (kg CO2 e/m3). La construction bois est également une axe clé puisque Bouygues Construction s'engage à réaliser 30% de ses projets bâtimentaires en bois à l'horizon 2030 en Europe.

Pour agir sur le scope 3B aval, Bouygues Construction propose à ses clients une large gamme de solutions décarbonées pour les accompagner dans la réduction de leur empreinte carbone : production et distribution d'énergie décarbonée, performance énergétique des bâtiments, des quartiers et des villes et développement de la mobilité bas carbone.

Pour Philippe Bonnave, président-directeur général, « la stratégie climat de Bouygues Construction doit contribuer activement à la réduction de l'impact carbone de la construction. L'engagement de nos équipes et leur capacité d'innovation en lien avec nos partenaires et à l'écoute de nos clients est notre principal atout pour réussir à répondre à cet enjeu. Les nombreuses réalisations durables déjà livrées par le groupe nous montrent que cela est possible et nous devons aller plus loin. C'est une véritable culture bas carbone que le groupe est en train d'adopter. »

A propos de Bouygues Construction

Acteur global de la construction présent dans plus de 60 pays, Bouygues Construction conçoit, réalise et exploite des projets dans les secteurs du bâtiment, des infrastructures et de l'industrie. Leader de la construction durable - responsable et engagé - Bouygues Construction fait de l'innovation sa première valeur ajoutée : une « innovation partagée » au bénéfice de ses clients, tout en améliorant sa productivité et les conditions de travail de ses 56 980 collaborateurs. En 2019, Bouygues Construction a réalisé un chiffre d'affaires de 13,4 milliards d'euros.

Contacts presse

Hubert Engelmann +33 6 99 05 46 66 - h.engelmann@bouygues-construction.com

Marie Pinot +33 7 61 64 22 81 - m.pinot@bouygues-construction.com

Retrouvez toutes nos actualités sur https://mediaroom.bouygues-construction.com