Bouygues : Didier Casas nommé Secrétaire Général du groupe TF1

[18.09.29] COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DIDIER CASAS, NOMME SECRETAIRE GENERAL DU GROUPE TF1

A compter du 1er novembre, Didier CASAS est nommé Secrétaire Général du Groupe TF1 et intègre le comité exécutif du Groupe. Il succède à Jean-Michel COUNILLON.

Didier CASAS aura la charge des relations institutionnelles et des dossiers réglementaires du Groupe, ainsi que la responsabilité des affaires juridiques et des sujets relatifs à la déontologie et l'éthique.

Pour ce faire, il s'appuiera sur Sébastien FRAPIER, Directeur juridique, Nathalie LASNON, Directrice des Affaires règlementaires et Concurrence, Peggy LE GOUVELLO, Directrice des relations extérieures auprès des instances politiques.

Pour Gilles PELISSON, Président Directeur Général du Groupe TF1 : « Le parcours très riche de Didier CASAS, sa parfaite connaissance de nos institutions et son expérience dans le secteur des Télécoms, constituent des atouts uniques pour conduire nos chantiers institutionnels. Je souhaite à Didier beaucoup de succès dans ses missions et je sais pouvoir compter sur les collaborateurs du Secrétariat Général et des Affaires juridiques pour l'accompagner dans ses nouvelles fonctions. Je tiens également à remercier chaleureusement Jean-MichelCOUNILLON pour sa contribution exceptionnelle à la tête du Secrétariat général du groupe depuis 33 ans. Jean-Michela gagné de nombreuses batailles pour le Groupe TF1 et, ces dernières années, mené à bien le passage en clair de la chaîne d'information du groupe, LCI, ou encore contribué activement aux récentes évolutions de la réglementation du secteur. »

Mentions légales télévision française 1 - TF1 société anonyme au capital de 42 079 514,80 euros RCS Nanterre 326 300 159 - 1 quai du Point du Jour 92656 Boulogne-Billancourt Cedex

Ce document est certifié par Wiztrust.