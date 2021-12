Bouygues : En réponse aux nouveaux usages des bureaux, Bouygues Construction développe sa démarche “Officity”

Véritable catalogue de solutions permettant de couvrir tous les besoins de la conception jusqu'à l'exploitation-maintenance des bureaux, mais également leur réhabilitation, la démarche Officity permet de s'adapter aux besoins des investisseurs, des propriétaires et des résidents et de leur apporter des réponses sur-mesure à l'ensemble des sujets (santé, qualité de vie, nouveaux modes de travail, économie globale du bâtiment, transition énergétique, adaptation à l'évolution des usages, des technologies, de l'urbanisme et des enjeux environnementaux, etc.). Avec Officity, Bouygues Construction répond à trois attentes majeures des clients du marché de l'immobilier tertiaire :

Officity, la démarche de Bouygues Construction pour concevoir, construire, animer et exploiter des bureaux attractifs, créateurs de valeur et évolutifs en fonction des usages.

Bouygues Construction et ses filiales Bouygues Bâtiment, Linkcity et Bouygues Energies & Services, présentent leur démarche

Un BUREAU EVOLUTIF qui s'adapte aux usages.

Bureaux ouverts sur l'extérieur, partage des ressources et des services à d'autres utilisateurs, systèmes et équipements ouverts et interopérables pour faciliter l'exploitation du bâtiment et les services, anticipation de la réversibilité des espaces, etc.

Îlot fertile, Paris (75) Chapelle International, Paris (75) Confluence, Lyon (69)

Pour répondre à ces enjeux, Bouygues Construction a constitué une boîte à outils de plus de 200 solutions innovantes en mobilisant ses équipes de R&D et d'ingénierie complétées par un vaste écosystème de partenaires (startups, ETI et grandes entreprises).

Officity permet à Bouygues Construction de se positionner non seulement en concepteur, constructeur et exploitant mais aussi en agrégateur et facilitateur : la prise en compte des usages, dès la conception du projet, pour envisager leur évolution

travers les services et la maintenance délivrés sur toute la vie du bâtiment aide à apporter des réponses aux attentes et enjeux des clients.

Notre rôle est d'accompagner les investisseurs de l'immobilier tertiaire dans leur réflexion et prise de décision en apportant des solutions sur mesure dès la conception pour prendre en compte la flexibilité des usages et rendre le bureau attractif », explique Xavier Blot, Directeur général adjoint de Linkcity Ile-de-France.

Officity nous permet d'augmenter la satisfaction de nos clients en apportant toute l'expertise de Bouygues Construction par une approche centrée sur les usages, l'accompagnement et l'hospitalité, dans le cadre d'une relation de confiance. Nous favorisons ainsi les échanges entre les équipes de maintenance et les utilisateurs finaux des bâtiments pour améliorer leur quotidien en leur proposant des espaces de travail plus efficaces, plus agréables et plus adaptés à leurs façons de travailler », souligne Dominique Néel, Directeur général France de Bouygues Energies & Services.

