Bouygues : Le groupe TF1 acquiert l'intégralité des droits des deux prochaines coupes du monde de rugby

[03.09.21] COMMUNIQUÉ DE PRESSE LE GROUPE TF1 ACQUIERT L'INTÉGRALITÉ DES DROITS DES DEUX PROCHAINES COUPES DU MONDE DE RUGBY : LA COUPE DU MONDE DE RUGBY 2021 EN NOUVELLE-ZÉLANDE ET LA COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 EN FRANCE Le Groupe TF1, diffuseur historique des Coupes du Monde de Rugby depuis 1991*, est très heureux d'annoncer le renouvellement de son partenariat avec World Rugby. Les deux partenaires se félicitent d'avoir conclu un accord pour l'acquisition de l'intégralité des droits de la Coupe du Monde de Rugby 2023 qui se déroulera en France du 8 septembre au 28 octobre, ainsi que ceux de la Coupe du Monde de Rugby 2021 qui se jouera en Nouvelle-Zélande du 8 octobre au 12 novembre 2022. Avec cet accord, le Groupe TF1 réaffirme son ambition de proposer en clair les plus grands événements sportifs internationaux et sa volonté de les rendre accessibles au plus grand nombre. Disputée en France, la Coupe du Monde de Rugby masculine sera l'événement sportif majeur de l'année 2023. Le coup d'envoi de la compétition sera donné au Stade de France pour un match qui verra s'affronter le XV de France et les All Blacks. Ce seront ensuite 10 villes hôtes et 9 stades qui accueilleront la compétition et vibreront au rythme de l'événement durant 7 semaines. Le groupe TF1 est très fier à l'idée de mettre à l'honneur une équipe de France talentueuse et très prometteuse qui jouera à domicile. Cet accord permet également au Groupe de renforcer sa couverture du sport féminin et de proposer sur ses antennes la prochaine Coupe du Monde de Rugby féminine, après le succès de la Coupe du Monde féminine de football en 2019, ainsi que le succès des championnats du monde et d'Europe féminins de handball. 2022 sera une année très riche pour le sport féminin sur les antennes du Groupe TF1 avec le prochain Euro de handball, l'Euro de foot puis la Coupe du Monde de Rugby.

Pour Gilles Pélisson, Président-Directeur Général du Groupe TF1 : « Nous sommes heureux d'offrir aux téléspectateurs français une couverture en clair de ces formidables événements. Ce partenariat est le fruit de notre engagement dans le rugby, dont nous sommes fiers de faire rayonner les valeurs auprès d'un très large public, avec une équipe de France très prometteuse. Nous sommes également très heureux d'offrir une exposition très événementielle à la prochaine Coupe du Monde de Rugby féminine et de confirmer ainsi notre engagement dans le sport féminin. Cet accord démontre notre volonté de tisser un lien fort avec le public et de lui faire vivre sur nos antennes de très grandes émotions sportives. » Alan Gilpin, Directeur Général de World Rugby déclare : « Nous sommes ravis de prolonger notre partenariat de longue date avec le groupe TF1. Les Coupes du Monde de Rugby en 2022 et 2023 nous offrent une occasion en or de toucher et d'inspirer de nouveaux supporters à travers toute la France et nous savons que TF1, avec sa passion et son expertise pour la diffusion en direct d'événements sportifs internationaux, capturera parfaitement l'action, la tension, l'émotion et l'histoire derrière les matchs. » ___________________ (*hors 2004) A propos du Groupe TF1 Le Groupe TF1 est un acteur global dans la production, l'édition et la distribution de contenus. A travers ses contenus, son ambition est d'inspirer positivement la société. Les activités du Groupe TF1 recouvrent : Le Broadcast avec 5 chaînes en clair (TF1, TMC, TFX, TF1 séries films, LCI), 4 chaînes thématiques (Ushuaia TV, Histoire TV, TV Breizh, Série Club), 3 plateformes de contenus à la demande (MYTF1, TFOU MAX, Salto) et la régie TF1 PUB. Le Digital via les activités web natives du Groupe et les communautés digitales les plus puissantes (dont aufeminin, Marmiton, Doctissimo, My Little Paris). La Musique à travers la production et l'édition musicale et de spectacles. La Production avec Newen, qui regroupe plus de 30 labels en France et à l'international. Présent dans plus de 10 pays, le Groupe TF1 compte près de 3 700 collaborateurs. En 2020, il a réalisé un CA de 2 081,7 M€ (Euronext Paris, compartiment A : ISIN FR0000054900). https://groupe-tf1.fr

A propos de World Rugby World Rugby est une fédération internationale et un mouvement mondial rassemblant plus de 500 millions de supporters et 10 millions de joueuses et de joueurs au sein de 128 fédérations nationales membres affiliées au travers de six associations régionales. L'objectif de World Rugby, basé à Dublin en Irlande, est de développer le rugby en le rendant plus pertinent et plus accessible, avec la vision d'un sport mondial pour tous, fidèle à ses valeurs. L'élément moteur derrière la croissance significative du sport a été le portefeuille de grands événements de World Rugby, depuis les Coupes du Monde de Rugby masculine et féminine emblématiques et le championnat U20, qui met en avant les futures vedettes du sport, jusqu'à l'effervescence de la Coupe du Monde de Rugby à VII et des Séries à sept HSBC, qui contribuent à attirer de nouveaux supporters. Le succès financier de la Coupe du Monde de Rugby masculine permet à World Rugby d'investir des sommes record dans le développement et la croissance du sport, de l'aire de jeu au podium, en veillant à ce que ce sport soit accessible et agréable pour le plus grand nombre. Entre 2020 et 2023, la fédération internationale investira plus de 565 millions GBP dans le rugby, ce qui représente une augmentation de 22 % par rapport au cycle économique quadriennal précédent. https://www.world.rugby/vision CONTACTS GROUPE TF1 Directrice de la Communication & des Marques : Maylis Çarçabal mcarcabal@tf1.fr Directeur de la Communication Programmes, Info & Sport : Thomas Pawlowski tpawlowski@tf1.fr Laura Geffray : Communication Info & Sport lgeffray@tf1.fr CONTACT WORLD RUGBY Dominic Rumbles - dominic.rumbles@world.rugby Mentions légales télévision française 1 - TF1 société anonyme au capital de 42 078 598,20 euros RCS Nanterre 326 300 159 - 1 quai du Point du Jour 92656 Boulogne-Billancourt Cedex Ce document est certifié par Wiztrust.