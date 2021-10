Bouygues : Le programme d'accélération Média Lab TF1 revient pour une 7ème saison à Station F

[30.09.21] COMMUNIQUÉ DE PRESSE LE PROGRAMME D'ACCÉLÉRATION MEDIA LAB TF1 REVIENT POUR UNE 7ÈME SAISON À STATION F Le Media Lab TF1 a sélectionné les 6 startups qui intègrent la nouvelle saison du programme d'accélération du groupe TF1 en septembre. Ces startups, choisies pour leurs solutions innovantes, seront accompagnées par les différents métiers du Groupe (TF1, Unify, Newen). Elles évolueront dans l'environnement de Station F, le plus grand campus de startups au monde. Cette nouvelle saison, qui est la 7ème depuis le lancement du programme en janvier 2018 à Station F, traduit l'engagement du Groupe TF1 auprès d'une nouvelle génération d'entrepreneurs. La Direction de l'Innovation du Groupe a déployé avec le Média Lab TF1, un modèle d'accélération vertueux qui a déjà soutenu plus de 30 startups. Certaines d'entre elles, telles que Manadge et Kinetix, issues de la saison 6 du programme, ont d'ores et déjà l'opportunité de poursuivre leur collaboration avec le Groupe en tant que partenaires business. Les 6 nouvelles startups du programme pourront, à l'aide de leur sponsor, expérimenter et industrialiser au sein du Groupe durant 6 mois, leurs solutions dans les domaines de l'IA, de la Data, du e-commerce, de l'expérience utilisateur… Mentions légales télévision française 1 - TF1 société anonyme au capital de 42 097 127 €. RCS Nanterre 326 300 159 - 1 quai du Point du Jour 92656 Boulogne-Billancourt Cedex Ce document est certifié par Wiztrust.

ADN.AI #ADTECH #INTERACTIVITÉ ADN.AI est une startup qui a mis au point une technologie qui permet de diffuser des publicités intelligentes avec lesquelles les consommateurs peuvent interagir verbalement. Sa solution propriétaire « Talk-in» intègre un module conversationnel au sein du format publicitaire, sur l'ensemble des supports de diffusion (digital et TV). Sponsor : TF1 PUB Objectifs de la collaboration : Grâce à ADN.AI, TF1 PUB va pouvoir proposer à ses clients des expériences conversationnelles interactives (vocales ou écrites) pour leurs campagnes publicitaires TV ou digitales. Sur MYTF1 par exemple, les internautes auront la possibilité de démarrer une conversation avec la marque directement depuis la publicité qu'ils regardent. Cette innovation permettra au Groupe TF1 de proposer aux annonceurs une nouvelle forme d'interaction avec leurs audiences, un dialogue personnalisé en temps réel et de renforcer ainsi l'engagement des utilisateurs sans quitter l'environnement TV et digital du Groupe. AFFILIZZ #MONETISATION #AFFILIATION Affilizz a développé une solution de simplification des outils d'affiliation pour les annonceurs et les éditeurs. La startup centralise et uniformise les données des programmes d'affiliation souscrits par les éditeurs sur différentes plateformes afin qu'ils monétisent leur contenu, pilotent leurs performances et gèrent la facturation de manière extrêmement simplifiée. Sponsor : Unify Objectifs de la collaboration : Affilizz, partenaire historique du site de guide avant achat Les Numériques, va permettre à Unify de consolider et d'adapter la stratégie d'affiliation de ses marques médias. Par exemple, grâce à cette collaboration, les créateurs de Studio FY, agence spécialiste du marketing d'influence du pôle Unify, auront un accès simplifié à l'affiliation. Des outils de publications, d'analyses et de recommandations seront mis à disposition des 170 talents afin qu'ils puissent développer leurs revenus d'affiliation sur leur réseau. AMARA TV #PRODUCTION #IA AMARA TV propose une solution d'intelligence artificielle in-house qui permet l'anonymisation et la modération de contenu vidéo. Cet outil fonctionne via le paramétrage et l'apprentissage profond d'un modèle de reconnaissance visuelle qui détecte un élément sur une vidéo, de manière autonome et automatique. Sponsor : TF1 Production Objectifs de la collaboration : Grâce à la solution développée par AMARA TV, TF1 Production pourra activer de manière automatique l'anonymisation d'identités dans ses productions. Cet outil offre un gain de temps considérable dans le processus de production des contenus.

OSMOZ-IT #TRAÇABILITÉ #CONTENUS Osmoz-it offre une solution de suivi d'exploitation des œuvres audiovisuelles. La startup utilise la gestion des métadonnées pour permettre la traçabilité des contenus exploités sur différents canaux de diffusion et sur différents territoires. Grâce à un algorithme, Osmoz-itétablit un rapport d'exploitation des œuvres qui permet aux ayant droits de suivre l'intégralité des diffusions des contenus vendus, en particulier à l'international. Sponsor : Newen Objectifs de la collaboration : La collaboration entre Osmoz-it et Newen a pour but de garantir la traçabilité des diffusions des contenus du catalogue de Newen (dates, horaires, canal de diffusion) et ainsi de mesurer leurs performances et d'explorer de nouveaux territoires de vente. Grâce à cette solution, Newen pourra mesurer l'exploitation des droits de son catalogue et analyser ses ventes en France et à l'étranger. VOKSE #DATA #GDPR #QUALITY #AUTOMATION #DATAPROJECTACCELERATION VOKSE a développé une solution cloud de cartographie, d'étiquetage et de mesure automatisée de la qualité de données, ceci afin de permettre une exploitation optimale des données d'une organisation. Cette solution d'accélération des projets de données, appelée "Knowmaster", digitalise et simplifie la gestion des données. Sponsors : Direction Data du Groupe TF1 Objectifs de la collaboration : La collaboration entre la Direction Data du Groupe TF1 et VOKSE est centrée autour de la maîtrise et la qualité des données. VOKSE va apporter à TF1 un outil de structuration, d'automatisation et d'analyse du traitement de la donnée. Cette intelligence automatisée va permettre à la fois d'accroitre la puissance de recommandation de MYTF1 et de valoriser au mieux l'exploitation du large catalogue de contenus de la plateforme, dans le respect du RGPD. VOXM #INTERACTIVITÉ #NEWS VoxM a développé une solution SaaS qui permet d'augmenter l'engagement du public à travers la facilitation de sa participation à l'antenne, qu'elle soit vocale, vidéo ou écrite et sur tous les supports numériques du média (site web, application). Grâce à un QR code, l'utilisateur accède au support mis en place par le média (par exemple un sondage) et a la possibilité de participer en temps réel. Le média a ensuite accès à ces données via la plateforme "Interaction Manager". Sponsor : LCI.fr & Rédaction de TF1 Objectifs de la collaboration : LCI.fr et la Rédaction de TF1 souhaitent implémenter la solution d'interaction développée par VoxM afin de proposer au public un nouvel outil qui favorise l'engagement autour des contenus d'Information. Cette collaboration permettra au public d'interagir à l'oral ou à l'écrit, via différents canaux, notamment dans le cadre de la rubrique du JT le « 20H vous répond », dédiée aux questions des téléspectateurs liées à l'actualité.

Retour sur la saison 6 du programme d'accélération La saison 6 du programme d'accélération s'est terminée en juillet 2021 pour les startups Kinetix, Manadge, Qameleon, Nothing2install et Audiomeans. Après ces 6 mois d'accélération à Station F, 3 de ces startups ont signé un contrat avec le groupe TF1. Kinetix, accompagnée par la Rédaction de TF1, a fortement fait évoluer sa technologie qui permet de transformer n'importe quelle vidéo en modèle 3D. L'algorithme d'intelligence artificielle et de deep learning grâce auquel les modèles 3D sont extraits des vidéos a bénéficié d'un entraînement intense via la génération de données avec de la motion capture. En mai 2021, Kinetix a été utilisé pour une production réelle du 20h de TF1. Le Groupe souhaite désormais relever de nouveaux challenges avec la startup et notamment produire un sujet uniquement sur la base d'images virtuelles. Manadge, qui a été soutenue par TF1 PUB, est une suite d'outils de gestion spécialisés dans la publicité programmatique. La startup développe un outil de pilotage destiné aux régies publicitaires, éditeurs et aux agences médias, qui permet de simplifier le suivi commercial et l'analyse des données des activités publicitaires. A l'issue du programme, la startup a signé un contrat commercial avec TF1 PUB afin d'équiper une quinzaine de commerciaux de la régie et des équipes digitales de l'outil Manadge. GROUPE TF1 - DIRECTION DE LA COMMUNICATION Contact presse Lucile Baudrier - lbaudrier@tf1.fr - 06 64 33 23 41 Contact Communication Corporate Coline Pechère - cpechere@tf1.fr- 06 26 07 68 52