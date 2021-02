Bouygues : Nominations à la tête de Bouygues Immobilier, Colas et Bouygues Telecom

NOMINATIONS À LA TÊTE DE BOUYGUES IMMOBILIER, COLAS ET BOUYGUES TELECOM

Le Conseil de Bouygues Immobilier et les conseils d'administration de Bouygues Telecom et de Colas ont procédé à un certain nombre de nominations.

Le Conseil de Bouygues Immobilier s'est réuni le ϣϣ février ϤϢϤϣ pour nommer Bernard Mounier président de Bouygues Immobilier à compter du ϣϫ février ϤϢϤϣ. Il succède ainsi à Pascal Minault, président depuis février ϤϢϣϫ, qui rejoint Bouygues Construction aux côtés de Philippe Bonnave afin de se préparer à lui succéder au poste de président-directeur général.

Bernard Mounier rejoint le comité de direction générale du groupe Bouygues.

Bernard Mounier, ϨϤ ans, est entré dans le groupe Bouygues en ϣϫϪϥ en qualité de conducteur de travaux. Il exerce en Île-de-France différentes responsabilités de production et de direction au sein de Bouygues Construction avant d'être nommé, en ϤϢϣϧ, président de Bouygues Bâtiment Ile de France. Depuis le ϣer septembre ϤϢϣϪ, il était directeur général délégué de Bouygues Construction en charge de

Bouygues Bâtiment France Europe ainsi que de la politique achats. Il était également membre du comité exécutif de Bouygues Construction.

Le conseil d'administration de Bouygues Telecom du ϣϧ février ϤϢϤϣ a décidé de réunir les fonctions de président et de directeur général. Richard Viel a ainsi été nommé président-directeur général de Bouygues Telecom. Il assurait les fonctions de directeur général depuis ϤϢϣϪ. Olivier Roussat, directeur général du groupe Bouygues, quitte donc son mandat de président de Bouygues Telecom.

Richard Viel, Ϩϥ ans, diplômé de l'École supérieure d'ingénieurs en génie électrique (ESIGELEC) et de l'INSEAD, commence sa carrière chez Dassault Electronique comme ingénieur puis directeur commercial. En ϣϫϪϪ, il rejoint HP comme directeur marketing, avant d'être nommé directeur marketing et Business Development chez British Telecom en France en ϣϫϫϤ. En ϣϫϫϨ, il devient vice-président Telecom Business Unit de Bull. Il rentre chez Bouygues Telecom en ϣϫϫϪ comme directeur des opérations clients. Il est nommé directeur de la ligne de marché Forfait en ϤϢϢϢ et sera successivement directeur marketing Grand Public en ϤϢϢϤ, puis directeur Entreprises - Wholesale -Développement en ϤϢϢϥ. Il est nommé directeur général délégué en novembre ϤϢϢϩ, puis directeur général de Bouygues Telecom en ϤϢϣϪ. Richard Viel est membre du comité de direction générale du groupe Bouygues.

Le conseil d'administration de Colas du ϣϨ février ϤϢϤϣ a décidé de réunir les fonctions de président et directeur général, et de nommer Frédéric Gardès, actuel directeur général, président-directeur général de Colas. Olivier Roussat quitte donc son mandat de président de Colas.

Frédéric Gardès, Ϧϫ ans, diplômé de l'École centrale Paris et de l'École polytechnique de Stockholm, commence son parcours professionnel en ϣϫϫϦ au sein du groupe Bouygues en tant qu'ingénieur Travaux chez Bouygues Offshore. De ϤϢϢϤ à ϤϢϣϣ, il poursuit sa carrière chez Saipem à des postes de direction de grands projets internationaux. En ϤϢϣϣ, il rejoint Colas en tant que directeur de GTOI, filiale de Colas à La Réunion. Il prend ensuite la tête de la direction régionale Océan Indien en ϤϢϣϥ puis devient directeur général adjoint Europe du Nord et Moyen-Orient en ϤϢϣϧ avant d'être nommé directeur général international de Colas en mars ϤϢϣϪ. Depuis mai ϤϢϣϫ, il occupait les fonctions de directeur général de Colas.

Frédéric Gardès est membre du comité de direction générale du groupe Bouygues.

