Bouygues : Résultats des 9 premiers mois du groupe TF1

Le résultat opérationnel courant s'élève à 125,6 millions d'euros2, en baisse de 58,8 millions d'euros (vs. baisse de 95 millions d'euros au premier semestre 2020). Ce niveau à fin septembre s'explique par un résultat opérationnel au 3ème trimestre de 57,8 millions d'euros, en amélioration de 36,4 millions d'euros, liée d'une part à la hausse du chiffre d'affaires et d'autre part aux économies supplémentaires réalisées notamment sur le coût des programmes (- 30,5 millions d'euros par rapport à 2019).

Le Conseil d'Administration de TF1, réuni le 28 octobre 2020 sous la Présidence de Gilles Pélisson, a arrêté les comptes des neuf premiers mois 2020. Les résultats ci-après sont présentés selon la décomposition des secteurs d'activités du Groupe TF1 et selon la norme IFRS 16 applicable depuis le 1er janvier 2019. Les données de chiffre d'affaires et de résultat opérationnel publiées et retraitées sont disponibles dans le rapport d'activité des neuf premiers mois 2020, ainsi que sur le site : www.groupe-tf1.fr .

Détail des activités

Dans le contexte sanitaire actuel et depuis le déconfinement, le Groupe TF1 a maintenu ses priorités en matière de santé des collaborateurs et d'organisation du travail, tout en s'adaptant à son environnement et en assurant la continuité des activités.

Antennes3

L'intérêt des Français pour la télévision n'a pas faibli au cours de l'été et à la rentrée 2020, comme en témoigne la forte consommation TV sur les neuf premiers mois de l'année à 3h49. Ainsi, à la sortie du confinement, la consommation de télévision au troisième trimestre 2020 est en hausse de 16 minutes sur un an chez les Individus âgés de 4 ans et plus (soit 3H18). Ce regain d'intérêt s'illustre aussi chez les Individus âgés de 25 à 49 ans, dont la consommation s'élève à 2h48, en hausse de 14 minutes sur un an.

La part d'audience du Groupe TF1 sur la cible publicitaire des Individus âgés de 25 à 49 ans est en hausse à fin septembre 2020 à 29,2% (+0,1 pt).

Dans un contexte sanitaire marqué par la lente reprise des activités de divertissement (théâtre, cinémas) et la persistance de certaines restrictions, TF1 a confirmé sa capacité de rassembler dans tous les genres de programme et auprès de tous les publics. Les chaînes du Groupe ont fourni une offre d'information riche et des contenus de qualité afin de répondre au mieux au besoin d'information et de divertissement des Français, à travers :

Une offre d'information référente , fortement plébiscitée à la rentrée (5,7 millions de téléspectateurs en moyenne pour le 20H qui enregistre une forte progression en un an à +1,4 pt de part d'audience sur les Individus âgés de 4 ans et plus et 5,0 millions de téléspectateurs pour le 13H, soit +0,6 pt de part d'audience sur les Individus âgés de 4 ans et plus) ; Une offre de fiction française forte avec les succès des nouveautés Pourquoi je vis ? (8,3 millions de téléspectateurs) et Grand Hôtel (5,4 millions de téléspectateurs) ; Des programmes emblématiques de divertissement qui rencontrent toujours un fort succès, tel que Koh-Lanta sur TF1 (jusqu'à 6,7 millions de téléspectateurs) et Quotidien sur TMC (jusqu'à 1,9 million de téléspectateurs) ; Le retour d'événements sportifs fédérateurs, à l'image de la demi-finale et de la finale de la Ligue des Champions qui ont rassemblé respectivement 6,5 et 11,4 millions de téléspectateurs.

Le chiffre d'affaires des Antennes s'établit à 1 056,1 millions d'euros , en recul de 189,5 millions d'euros sur un an (-15,2%).

Le chiffre d'affaires publicitaire des Antennes s'élève, à fin septembre 2020, à 914,5 millions d'euros, en baisse de 180,3 millions d'euros (-16,5%). Après un premier semestre fortement marqué par la baisse des investissements publicitaires dans le contexte du Covid-19, le troisième trimestre enregistre une hausse des recettes de 25 millions d'euros sur un an (+8,2%). Elle illustre un effet de rattrapage de la part des annonceurs, notamment dans les secteurs de l'alimentation, la grande distribution, l'hygiène, l'e-commerce et l'automobile. Les annonceurs ont bénéficié des hauts niveaux d'audiences enregistrés dès la fin de l'été et à la rentrée, par exemple lors d'événements sportifs tels que la finale de la Ligue des champions ou le lancement réussi des inédits de programmes tels que Koh Lanta . Seuls quelques secteurs, tels que les voyages, le tourisme et les cosmétiques, demeurent en retrait. Le chiffre d'affaires des autres activités du segment Antennes est en baisse de 9,1 millions d'euros sur un an. Cette baisse s'explique notamment par une diminution du chiffre d'affaires de TF1 Production et TF1 Films Production.

Le coût des programmes des cinq chaînes en clair du Groupe s'élève à 521,8 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2020. Au troisième trimestre, particulièrement durant l'été, le Groupe a réalisé de nouvelles



économies à hauteur de 30,5 millions d'euros, portant le montant total d'économies sur les 9 premiers mois de 2020 à 137,9 millions d'euros. Cette performance, dans la poursuite de ce qui a été fait au premier semestre, résulte la fois de la baisse des prix unitaires des programmes diffusés ainsi que de l'optimisation de la circulation des droits entre les chaînes. Ces économies ont été réalisées tout en maintenant une programmation de qualité, permettant des niveaux d'audience élevés.



3 Médiamétrie.

