En France

Publication de résultats

Bastide : sur le dernier trimestre de l'exercice 2019/2020, le chiffre d'affaires est en hausse de 35% à 115,2 M€, portant les revenus annuels à 382 M€, en hausse de 15,4%. La marge opérationnelle courante sera située entre 8,5 et 9% comme prévu.

Bouygues : au 1 er semestre, la baisse du chiffre d'affaires de 15% s'est traduite par une perte opérationnelle courante de 132 M€, et une perte nette part du groupe de 244 M€. Le coût de la Covid est évalué à 650 M€ sur le résultat opérationnel, redevenu positif en juin. Le groupe, qui avait annulé ses prévisions en avril, ne formule pas d'objectifs chiffrés pour 2020, mais signale qu'il redeviendra largement profitable second semestre. Les objectifs de Bouygues Telecom sont légèrement revus en baisse.

Eiffage : les revenus se sont tassés de 19,6% au premier semestre, à 6,92 Mds€, pour un résultat opérationnel courant de 262 M€, en retrait de 69%, soit une marge de 3,8% contre 9,8% un an plus tôt. Le carnet de commandes est en hausse et l'activité devrait fortement se redresser sur le second semestre, même si les comptes seront en nette baisse sur l'année entière.

HighCo : la marge brute semestrielle a baissé de 16,1% à 40,4 M€, entraînant une contraction de plus de 36% du résultat opérationnel courant, à 7,6 M€. Le résultat net part du groupe baisse de 37% à 4,13 M€. La société vise un repli d'activité de plus de 5% au second semestre et une marge opérationnelle ajustée annuelle "supérieure à 10%", alors qu'elle a atteint 17,4% au S1.

ID Logistics : la croissance organique semestrielle a atteint 2%, portant le chiffre d'affaires à 776,6 M€. La marge opérationnelle s'est établie à 2,6% et la dette a été réduite. Le management a réitéré sa confiance mais n'a pas fourni de prévisions chiffrées.

Ramsay Générale de Santé : la société ne publiera pas de comptes provisoires "compte tenu des incidences de la crise Covid-19 sur son activité", a-t-elle annoncé en marge de la publication des résultats annuels au 30 juin de sa maison mère Ramsay Health Care.

En bref

60 Millions de consommateurs brocarde plusieurs produits cosmétiques contenant des composants jugés potentiellement dangereux, appartenant à de grandes marques comme Dior (LVMH), L'Oréal ou Carrefour.

Genfit réalise deux présentations orales au Congrès Digital International Liver Congress 2020, du 27 au 29 août.

Drone Volt lève 1,6 M€ en émettant des OCA.

Toutabo va augmenter son capital de 200 000 EUR.

Dans le monde

Mayer jette l'éponge. Le patron de TikTok et ancien de Disney, Kevin Mayer, démissionne après les menaces de la Maison Blanche visant la société, selon les informations obtenues tôt ce matin par le Financial Times. Information confirmée par la suite dans un communiqué. "C'est le coeur lourd que je vous annonce que j'ai décidé de quitter l'entreprise", a-t-il écrit, en expliquant que l'idée qu'il se faisait de sa mission en arrivant aux commandes avait beaucoup changé avec l'injonction de la Maison Blanche forçant ByteDance à céder le contrôle des actifs américains.

Le méchant, c'est l'autre. Facebook accuse Apple de priver les applications de revenus publicitaires avec sa prochaine mise à jour, qui va limiter les possibilités pour le géant des réseaux sociaux de cibler les utilisateurs d'iPhone avec des publicités. "Sous iOS 14, "vous devrez demander leur permission aux utilisateurs pour les suivre sur les applications et sites web détenus par d'autres sociétés", avait déjà prévenu Apple. Tous les détails ici.

Objectifs de moyen terme. Givaudan a fixé ses objectifs 2025. Le spécialiste des parfums et des arômes table sur une croissance organique moyenne des ventes de 4% à 5% et un flux de trésorerie disponible d'environ 12%. Sur la période 2016/2020, l'entreprise visait 4 à 5% de croissance organique et 12 à 17% de flux de trésorerie disponible. Givaudan a rebaptisé ses deux divisions, qui deviennent "Taste & Wellbeing" (goût et bien être) et "Fragrance & Beauty" (parfums et beauté).

Le grand meccano continue. Delfin, le holding de Leonardo Del Vecchio, a obtenu l'autorisation de la BCE d'augmenter sa participation dans Mediobanca, de 9,9% actuellement à un peu moins de 20%. Les spécialistes pensent que ce mouvement pourrait conduire à une poursuite de la consolidation du secteur financier italien, encore très dispersé. Mediobanca détient 13% d'Assicurazioni Generali, dont Delfin détient aussi 4,8%.

En bref

La FDA a accordé à Abbott une autorisation d'urgence pour son mini-est Covid à 5 USD.

Volkswagen testera en septembre ses véhicules autonomes en Chine.

Les données obtenues par Moderna laissent penser que son candidat vaccin permet une réponse immunitaire efficace sur les plus de 56 ans, à l'image des données déjà positives pour les plus jeunes.

Builders Firstsource et BMC Stock seraient sur le point de fusionner par échange d'actions, selon Dow Jones.

ITV va quitter le FTSE 100, remplacé par B&M European Value Retail.

La FDA autorise Cassiopea à vendre son traitement de l'acné Winlevi aux Etats-Unis.

