Bouygues : Résultats du 1er semestre 2021 du groupe Bouygues

permis de construire restent très longs, impactant le stock à l'offre disponible. Dans le Tertiaire, les clients demeurent attentistes. Au total, le carnet de commandes de Bouygues Immobilier est en repli de 18% par rapport à fin juin 2020.

Chez Bouygues Construction, le carnet de commandes diminue de 9% 1 par rapport à fin juin 2020 et s'établit à un niveau comparable à celui de fin juin 2019. Pour rappel, la base de comparaison par rapport à fin juin 2020 est élevée, en lien avec l'enregistrement du contrat de construction d'un tronçon de la ligne à grande vitesse HS2 au Royaume-Uni pour 1,1 milliard d'euros 2 .

Le chiffre d'affaires des activités de construction s'établit à 12,8 milliards d'euros au premier semestre 2021, en hausse de 18% par rapport au même semestre l'an dernier (+19% à périmètre et change constants).

Cette hausse est tirée par la France (+35% sur un an). Le premier semestre 2020 avait été marqué par l'entrée en confinement strict le 17 mars suivi d'un redémarrage progressif des activités. Par rapport au premier semestre 2019, le chiffre d'affaires est en repli de 3%.

À l'international, le chiffre d'affaires augmente de 5% (-5% par rapport au premier semestre 2019).

Le résultat opérationnel courant des activités de construction est en très forte amélioration sur un an (+520 millions d'euros) et atteint 83 millions d'euros, niveau supérieur à celui du premier semestre 2019. À 0,6%, la marge opérationnelle courante du premier semestre 2021 est supérieure à celle du premier semestre 2020 (-4%) et du premier semestre 2019 (0,5%). Elle bénéficie notamment de l'amélioration significative de la rentabilité de Colas (redémarrage précoce des activités au Canada et premiers effets positifs des plans d'optimisation des activités industrielles et de la nouvelle organisation de Colas France).

77 millions d'euros, le résultat opérationnel des activités de construction progresse de 559 millions d'euros par rapport au premier semestre 2020. Il intègre 6 millions d'euros de charges non courantes liées à des mesures d'adaptation chez Bouygues Immobilier (contre 45 millions d'euros chez Colas au premier semestre 2020).

TF1

Au premier semestre 2021, l'intérêt des Français pour la télévision est resté soutenu. La durée moyenne d'écoute s'élève à 3h45 chez les 4 ans et plus, en baisse sur un an mais en hausse de 17 minutes par rapport à fin juin 2019 ; et la part d'audience sur les cibles publicitaires s'est améliorée : +1,6 point chez les FRDA3 à 33,5% et +0,9 point chez les 25-49 ans à 30,5%.

Dans ce contexte, le chiffre d'affaires de TF1 s'établit à 1,1 milliard d'euros au premier semestre 2021, en hausse de 28% sur un an. Il est porté :

par le dynamisme des investissements publicitaires en télévision sur le deuxième trimestre 2021 par rapport au deuxième trimestre 2020 marqué par le premier confinement,

et par la forte croissance du chiffre d'affaires des activités de production de Newen Studios, la plupart des tournages ayant été interrompus pendant près de deux mois au cours du premier semestre 2020.

Le résultat opérationnel courant s'élève à 169 millions d'euros au premier semestre 2021, en hausse de 101 millions d'euros sur un an. En conséquence, la marge opérationnelle courante s'améliore fortement sur la période (+7,3 points sur un an) et atteint 15,0%, un niveau supérieur à celui du premier semestre 2019.

Le résultat opérationnel intègre 2 millions de charges non courantes liées au projet de fusion entre TF1 et M6.

