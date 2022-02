Bouygues : Telecom et Vauban Infrastructure Partners renforcent leur collaboration dans le cadre d'un nouvel accord stratégique destiné à accélérer le déploiement de la fibre optique en France dans les zones moyennement denses (AMII/AMEL) et peu denses (RIP)

Christian Lecoq, Directeur Général Adjoint Finance & Achats de Bouygues Telecom explique : « Bouygues Telecom veut offrir à tous ses clients la même qualité de service quelle que soit leur situation géographique. Cet accord lui permet de contribuer au financement du déploiement rapide du FTTH sur l'ensemble du territoire, et notamment dans les zones plus rurales. Bouygues Telecom achève ainsi de renforcer sur un très long terme la maîtrise de son coût d'accès à l'ensemble des zones AMII et RIP. Nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat de confiance avec Vauban Infrastructures Partners, avec lequel nous avions déjà construit des partenariats solides au travers de Cityfast et de la SDAIF pour l'accès aux lignes FTTH. »

Cette transaction s'appuie sur l'expérience significative de VIF dans le domaine du déploiement de la fibre. Elle permet à Bouygues Telecom et aux opérateurs tiers, en complément de l'offre de la SDAIF, d'accéder sur le long terme à l'ensemble des zones moyennement denses et peu denses avec le même partenaire, et de bénéficier ainsi à la fois d'une offre de services complète et d'une efficience opérationnelle optimale.

Vauban Infrastructure Partners (« Vauban »), via la société Vauban Infra Fibre (« VIF ») sa plateforme d'investissement digitale, et Bouygues Telecom ont le plaisir d'annoncer la signature d'un protocole d'accord stratégique. Ce projet permettra de financer l'accès à environ 20 millions de prises d'ici 2027, dont 4 millions dans les zones moyennement denses et 16 millions dans les zones peu denses.

numérique constitue un de nos piliers d'expertise. En tant qu'investisseur de long terme, cette transaction s'inscrit dans une démarche propre à Vauban, consistant à capitaliser sur les relations avec nos partenaires industriels historiques. »

Steve Ledoux, Président de Vauban Infra Fibre commente également : « Cette transaction emblématique permet à Vauban Infra Fibre de devenir la première plateforme FTTH indépendante capable de proposer une offre d'accès FTTH sur l'ensemble du territoire français via ses différentes filiales. Cette couverture nationale et le succès de la collaboration avec Bouygues Telecom laissent entrevoir des perspectives d'évolution positives sur le marché de la Fibre en France. »

Dans cette opération, Vauban est conseillé par CACIB M&A (financier), par Clifford Chance (juridique : corporate - financement -antitrust), ainsi que par Analysys Mason (marché), EY (tax et audit modèle), Aon (assurances). Bouygues Telecom est conseillé par BDGS (juridique : corporate et financement), Eight Advisory (financier) et Darrois Villey Maillot Brochier (antitrust).

Opérateur global de communications, Bouygues Telecom se démarque en apportant tous les jours à ses plus de 26 millions de clients le meilleur de la technologie. L'excellence de son réseau 4G qui couvre aujourd'hui 99% de la population et de son réseau national 5G, ses services dans le Fixe et le Cloud leur permettent de profiter simplement, pleinement et où qu'ils soient, de leur vie digitale personnelle et professionnelle. À travers sa division Entreprises, Bouygues Telecom accompagne une communauté de professionnels et d'entreprises dans l'adoption généralisée du Très Haut Débit Fixe et Mobile et des nouveaux usages tels que les communicat ions unifiées et les services de mobilité d'entreprise.

A propos de Vauban Infrastructure Partners et Vauban Infra Fibre

Vauban Infrastructure Partners est une société de gestion en actifs d'infrastructure de premier plan, spécialisée dans les investissements en actifs d'infrastructure Core Européens. Basée à Paris et dotée d'une filiale au Luxembourg, son équipe est composée de 57 professionnels travaillant ensemble depuis plus d'une décennie. Vauban IP est une société affiliée à Natixis Investment Managers, dédiée aux investissements durables en fonds propres. Vauban Infrastructure Partners poursuit une stratégie axée sur des investissements dans des actifs européen brownfield, apportant une rentabilité à long terme qui correspond à leur nature sous-jacente, et sur la création de valeur durable dans l'intérêt de toutes les parties prenantes. A ce jour, Vauban Infrastructure Partners gère 6.5 milliards d'euros principalement dans 5 fonds d'infrastructure Core pour le compte de plus de 70 investisseurs dans 15 pays différents ; et a investi dans plus de 65 actifs dans les secteurs de la mobilité, des services énergétiques et dans les infrastructures sociales et numériques dans 11 pays différents. https://vauban-ip.com/

La création de Vauban Infra Fibre, financée par les fonds gérés par Vauban Infrastructure Partners et Crédit Agricole Assurances, fait suite à la mise en place d'une stratégie d'investissement spécialisée dans le digital. Vauban Infrastructure Partners a été la première société de gestion entrante sur le marché de la fibre en France il y plus de 10 ans et est aujourd'hui l'un des investisseurs majeurs dans le secteur de l'infrastructure numérique en France et à l'international. Depuis 2009, les fonds gérés par Vauban IP (CIF I, CIF II, CIF III, BTP IL et FIDEPPP2) ont investi dans plus d'une vingtaine de projets d'infrastructure numérique, qui représentent un total de près de 11 millions de prises de fibre optique.