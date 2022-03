Bouygues : Telecom innovates with source, the first socially-responsible mobile call plan (French version)

ambitieux par la forte mobilisation de ses cinq Métiers pour accompagner leurs clients et leurs partenaires dans la réduction de leur empreinte carbone ; et

Ces 15 dernières années, Bouygues a démontré son savoir-faire en matière de solutions bas carbone.

Le Groupe a entamé il y a une quinzaine d'années sa démarche de décarbonation en privilégiant une approche par les solutions bas carbone innovantes pour ses clients.

Ainsi, il a conçu en France et à l'International, les premiers bâtiments à énergie positive (Green Office® …), aménagé des écoquartiers, réalisé des centrales solaires, rénové des immeubles anciens conformément aux meilleurs standards d'efficacité énergétique, construit des ouvrages de travaux publics dédiés au transport collectif, recyclé en masse des matériaux de construction, offert une seconde vie aux téléphones mobiles usagés et sensibilisé les citoyens à la cause environnementale. L'innovation du Groupe au service du bas- carbone a souvent été récompensée par des prix et des labels exigeants tels que Solar Impulse, Breeam, Leed, Minergie, HQE, etc.

En outre, Bouygues est régulièrement évalué A ou A- dans le classement climat du Carbon Disclosure Project3 et est intégré dans les principaux indices de développement durable (MSCI, VigeoEiris, FTSE4Good, STOXX, etc). Par ailleurs, le Groupe est membre fondateur de l'association BBCA (Bâtiment Bas Carbone) ainsi que du think tank The Shift Project qui œuvre depuis 10 ans en faveur d'une économie libérée de la contrainte carbone.

Aujourd'hui, le Groupe souhaite généraliser la composante bas carbone pour l'ensemble de ses offres en France et à l'international dans un contexte porté à la fois par les plans de relance verte (rénovation des bâtiments, sobriété et efficacité énergétique, mobilité décarbonée, réemploi et recyclage) et par la transition des mix énergétiques des Etats vers des énergies renouvelables.

Bouygues franchit une nouvelle étape dans sa stratégie climat en s'engageant à réduire ses propres émissions de gaz à effet de serre.

Bouygues estime avoir un rôle important dans la nécessaire décarbonation du secteur du BTP qui est responsable d'environ 30% des émissions mondiales de gaz à effet de serre4. Pour rappel, les activités de construction de Bouygues concentrent à elles seules 94% des émissions de gaz à effet de serre du Groupe.

Dans ce contexte, Bouygues s'est fixé quatre objectifs :

Répondre à l'urgence climatique en contribuant à la trajectoire vers la neutralité carbone mondiale (Accord de Paris 2015)

Répondre aux attentes croissantes de ses parties prenantes (clients, collaborateurs, communauté financière, fournisseurs et sous-traitants, société civile, etc)

Transformer la contrainte climat en opportunités commerciales et créer des facteurs de différenciation

Renforcer son positionnement en tant qu'entreprise socialement responsable

Tous les Métiers ont respecté une même méthodologie pour l'établissement de leur stratégie climat.

La nature et la diversité des activités de Bouygues ne rendent pas pertinente la consolidation d'un objectif climat au niveau du Groupe. Néanmoins, tous les Métiers ont respecté une même méthodologie pour l'établissement de leur stratégie climat avec l'assistance du cabinet conseil Carbone 45 fondée notamment sur une analyse prospective par scénarii.

Ainsi chacun des Métiers de Bouygues a défini :

les risques physiques et de transition, ainsi que les déterminants qui dimensionnent ses activités et les marchés qui pourraient être significativement affectés par le changement climatique et la transition bas-carbone ;

des objectifs de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre pour les scopes 1, 2, 3a (et 3b pour Bouygues Immobilier et Bouygues Telecom) ;

Premier cabinet indépendant spécialisé dans la stratégie bas-carbone et l'adaptation au changement climatique

