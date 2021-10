Bouygues : The TF1 group, patron of la Cinémathèque française for the Cinémode event by Jean-Paul Gaultier

Cet événement, qui réunit à la fois l'univers du cinéma et de la mode, montre l'attachement de Jean-Paul Gaultier au monde cinématographique. A travers l'exposition de ses tenues de cinéma les plus marquantes et celles qui l'ont inspiré, « Cinémode » met en lumière le regard du célèbre couturier sur la mode et le septième art.

Le Groupe TF1 est un acteur global dans la production, l'édition et la distribution de contenus. A travers ses contenus, son ambition est d'inspirer positivement la société. Les activités du Groupe TF1 recouvrent : Le Broadcast avec 5 chaînes en clair (TF1, TMC, TFX, TF1 séries films, LCI), 4 chaînes thématiques (Ushuaia TV, Histoire TV, TV Breizh, Série Club), 3 plateformes de contenus à la demande (MYTF1, TFOU MAX, Salto) et la régie TF1 PUB. Le Digital via les activités web natives du Groupe et les communautés digitales les plus puissantes (dont aufeminin, Marmiton, Doctissimo, My Little Paris). La Musique à travers la production et l'édition musicale et de spectacles. La Production avec Newen, qui regroupe plus de 30 labels en France et à l'international. Présent dans plus de 10 pays, le Groupe TF1 compte près de 3 700 collaborateurs. En 2020, il a réalisé un CA de 2 081,7 M€ (Euronext Paris, compartiment A : ISIN FR0000054900).

https://groupe-tf1.fr

