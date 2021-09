Bouygues : a déposé une offre pour racheter Equans

Bouygues a déposé le 6 septembre 2021 une offre non engageante auprès d'Engie en vue de racheter Equans.



Bouygues n'aura pas recours à une augmentation de capital pour financer cette acquisition.



Le processus de cession organisé par le vendeur est concurrentiel et confidentiel.



