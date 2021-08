Bouygues compte tirer un trait sur la crise dès cette année après un S1 robuste

(Actualisation: précisions sur la contribution d'Alstom aux résultats de Bouygues, sur les performances des différentes filiales du groupe et sur la nomination du nouveau PDG de Bouygues Construction)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le conglomérat diversifié Bouygues a relevé jeudi ses objectifs financiers pour l'exercice 2021, après que ses résultats ont retrouvé leur niveau d'avant la crise sanitaire au premier semestre, grâce à la croissance de toutes ses activités.

Pour 2021, Bouygues prévoit désormais un chiffre d'affaires et un résultat opérationnel courant (ROC) "très proches" de leur niveau de 2019, alors que le groupe s'attendait auparavant à ce qu'ils s'améliorent cette année mais pas au point de retrouver leur rang d'avant la crise sanitaire du coronavirus. Aussi, le ROC devrait "poursuivre sa croissance et dépasser son niveau de 2019" en 2022, selon Bouygues, qui prévoyait initialement qu'il ressorte "à un niveau équivalent ou légèrement supérieur" à celui d'il y a deux ans.

Le conglomérat a fait état jeudi de résultats supérieurs aux attentes des analystes et en ligne avec ses performances d'avant la crise sanitaire au titre du premier semestre de cette année. Sur la période, le bénéfice net du conglomérat est ressorti à 408 millions d'euros, contre une perte nette de 244 millions d'euros accusée un an plus tôt. La contribution d'Alstom à ce résultat net semestriel s'élève à 219 millions d'euros, alors qu'elle s'établissait à 35 millions d'euros sur la période correspondante de 2020. Bouygues détient une participation de 0,16% au capital de l'équipementier ferroviaire.

Le ROC des six premiers mois de 2021 s'est établi à 471 millions d'euros, contre un montant négatif de 132 millions d'euros au premier semestre de l'an passé et un ROC de 453 millions d'euros entre janvier et juin 2019.

Le chiffre d'affaires semestriel a progressé de 18% sur un an, à 17,42 milliards d'euros. Tous les métiers du groupe sont en croissance, "portés par une activité commerciale solide", a indiqué Bouygues dans un communiqué. Au premier semestre de 2019, dernière année non perturbée par la crise du Covid-19, les revenus du groupe avaient atteint 17,45 milliards d'euros.

Selon un consensus fourni par le groupe, la médiane des prévisions des analystes se situait à 17,11 milliards d'euros pour le chiffre d'affaires du premier semestre, à 403 millions d'euros pour le ROC et à 409 millions d'euros pour le bénéfice net.

Un nouveau PDG pour Bouygues Construction

Dans la construction, le chiffre d'affaires de Bouygues s'est établi à 12,8 milliards d'euros au premier semestre, en progression de 18%. Le carnet de commandes ressortait à 33,3 milliards d'euros au 30 juin 2021, en baisse de 6% sur un an en raison d'une base de comparaison élevée. Le ROC du premier semestre de cette année a augmenté de 520 millions d'euros en un an, à 83 millions d'euros.

Bouygues a, par ailleurs, annoncé la nomination de Pascal Minault au poste de PDG de Bouygues Construction, en remplacement de Philippe Bonnave, qui rejoint Bouygues SA "pour assurer des missions auprès de la direction générale dans le domaine de la construction".

Dans les médias, TF1 a vu son ROC semestriel s'améliorer de 101 millions d'euros sur un an, à 169 millions d'euros, pour une marge correspondante de 15%, en hausse marquée de 7,3 points de pourcentage. En cours de rapprochement avec M6, TF1 vise toujours pour cette année un taux de marge opérationnelle courante au moins égale à 10%, de l'ordre de celui de 10,9% affiché en 2019.

Bouygues Telecom a enregistré une activité soutenue au premier semestre. Son chiffre d'affaires a crû de 14% sur un an, à 3,5 milliards d'euros. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda), après loyer, s'est établi à 758 millions d'euros, en hausse de 6,6% sur un an, et le ROC a atteint à 355 millions d'euros, en augmentation de 81 millions d'euros. Les perspectives de cette filiale pour 2021, dont celle d'un Ebitda après loyer en croissance d'environ 7%, ont toutes été confirmées.

