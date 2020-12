Bouygues : dans le vert sur un relèvement de broker

A contre-courant de la tendance à Paris, Bouygues gagne 1% avec le soutien de Bank of America qui relève sa recommandation à 'achat' et son objectif de cours à 42 euros, soit un potentiel de progression de 30% pour l'action du conglomérat.



Le broker cite 'une croissance en tête de son secteur pour l'activité télécoms, une reprise dans la construction, un fort profil free cash-flow et bilan, une exposition aux infrastructures et à la relance', ainsi qu'une 'valorisation attractive'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.