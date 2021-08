Bouygues et Eiffage présenteront à Engie une offre de rachat d'Equans, de manière indépendante

(Actualisation : Le groupe de BTP Eiffage a également confirmé jeudi son intérêt pour Equans).

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le conglomérat diversifié Bouygues a annoncé jeudi son intention de déposer, début septembre, une offre de reprise d'Equans, l'activité de services multitechniques d'Engie, de manière indépendante. Bouygues envisageait initialement de déposer une offre de rachat d'Equans en partenariat avec le fonds de capital-investissement américain Apollo Global Management, selon des sources proches citées le mois dernier par l'Agefi.

"Nous déposerons notre offre début septembre et n'aurions pas a réaliser d'augmentation de capital" pour la financer, a déclaré Olivier Roussat, le directeur général de Bouygues à l'occasion de la présentation des résultats semestriels du groupe.

Le groupe de BTP Eiffage a également confirmé jeudi son intérêt pour Equans. "C'est un dossier que l'on regarde depuis qu'Engie a annoncé évaluer ses options stratégiques pour Equans donc nous ferons partie des candidats à sa reprise, en agissant seul et sans avoir besoin de recourir à une augmentation de capital", a affirmé Benoît de Ruffray, le PDG d'Eiffage, lors de la présentation à la presse des comptes du groupe pour le semestre écoulé.

Propriété d'Engie, Equans rassemble une large gamme de services d'installation et de maintenance dans l'électricité, le chauffage, la ventilation et la climatisation, la réfrigération, la mécanique et la robotique, le numérique ou encore les services généraux ("facility management").

Sur la base des données de 2019, la société réalise un chiffre d'affaires de quelque 12,5 milliards d'euros et un résultat opérationnel courant de 350 à 450 millions d'euros. Elle est présente dans 17 pays et emploie 74.000 salariés, dont près de 26.000 en France, représentant ainsi plus de 40% des effectifs d'Engie.

Lors de la présentation de ses résultats du premier semestre en juillet dernier, Engie a indiqué poursuivre "l'examen de toutes les options" concernant l'évolution de la structure de l'actionnariat de son activité de services multitechniques, baptisée Equans, qui fait l'objet d'un "intérêt fort". "Engie prévoit d'être en mesure de fournir des informations actualisées au cours du second semestre, la finalisation de cette opération étant envisagée en 2022", a ajouté le groupe le mois dernier.

Parmi les prétendants à la reprise de ces activités se trouve également le spécialiste du génie électrique et mécanique Spie, allié au fonds Clayton Dubilier & Rice.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2021 06:01 ET (10:01 GMT)