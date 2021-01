Bouygues : finalise l'acquisition d'Euro-Information Telecom

Bouygues Telecom annonce l'acquisition de 100% du capital d'Euro-Information Telecom qui opère les marques commerciales Crédit Mutuel Mobile, CIC Mobile, NRJ Mobil, Auchan Télécom et Cdiscount Mobile.



Le groupe a signé également un accord de distribution de long terme avec le Crédit Mutuel. Cet accord permet au Crédit Mutuel de distribuer les produits et services fixes et mobiles de Bouygues Télécom grâce à plus de 4200 caisses locales du Crédit Mutuel et agences bancaires du CIC.



Euro-Information Telecom est le cinquième opérateur et premier opérateur alternatif français avec 2 millions de clients mobiles.



