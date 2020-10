Bouygues : l'opérateur obtient 70MHz de fréquences 5G

02/10/2020 | 10:17

Bouygues Telecom se réjouit de l'obtention d'un bloc de 70MHz de fréquences 3,5GHz au terme d'une procédure d'enchères avec les autres opérateurs français.



Acquis pour 602 millions d'euros, ce nouveau bloc de fréquences dédiées à la 5G permet à Bouygues de doubler son patrimoine spectral.



Cette nouvelle capacité spectrale complète le portefeuille de fréquences déjà utilisées par Bouygues Telecom pour la 4G (700, 800, 1800, 2100 et 2600MHz) avec un total de près d'un quart des fréquences disponibles sur le marché.



Bouygues Telecom réaffirme son ambition dans la 5G, technologie qui va permettre d'accompagner la forte croissance des usages et la création de nouveaux services.





