Bouygues : les objectifs 2021 atteints ou dépassés

Bouygues a déclaré jeudi avoir atteint ou dépassé ses objectifs financiers au cours de l'exercice 2021, une annonce qui lui permettait de limiter son repli dans un marché parisien en forte baisse.



Le géant français du BTP et des communications a indiqué ce matin que son chiffre d'affaires s'était inscrit en hausse de 8% par rapport l'an dernier (+7% à périmètre et change constants) pour totaliser 37,6 milliards d'euros.



Comme prévu, le chiffre d'affaires revient ainsi à un niveau très proche (-0,9%) de l'activité de 2019.



Le résultat opérationnel courant s'établit pour sa part à 1,69 milliards d'euros, soit une progression de 17 millions d'euros par rapport à 2019, tandis que sa marge opérationnelle courante s'élève à 4,5% en 2021, un niveau supérieur au chiffre de 2019.



Sur ces deux lignes, le groupe dépasse les objectifs qu'il s'était fixé pour 2021.



Dans son communiqué, Bouygues assure aborder l'année 2022 'dans de bonnes conditions', anticipant une nouvelle augmentation de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel courant par rapport à 2021.



Le groupe prévoit par ailleurs de proposer à ses actionnaires le versement d'un dividende de 1,80 euro par action, en hausse de 0,10 euro par rapport à l'exercice précédent.



Suite à ces annonces, l'action Bouygues cédait 1,1% jeudi dans les premiers échanges, surperformant un indice CAC 40 en baisse de 2,8% suite à l'aggravation du conflit en Ukraine.



