Bouygues : Construction and Bouygues Telecom trial new services made possible by 5G (French version)

En novembre 2020, Bouygues Construction avait signé un accord de coopération avec Lextan, spécialiste des systèmes de conduite à distance pour réaliser un programme de Recherche & Développement portant sur le développement de traitement d'images et de réalité augmentée et sur la conduite assistée d'engins de construction.

Les essais menés montrent une qualité optimale de la transmission des informations grâce à la 5G (stabilité, rapidité et débit) et confirment donc sa pertinence comme un choix possible pour la transmission des données.

Renforcer la sécurité avec un complément d'aides pour une meilleure assistance à la conduite de grue (alertes de sécurité, mise en exergue d'un compagnon à proximité du point d'impact du colis (ou de la charge), localisation plus rapide des équipements, etc.)

La 5G permettra par exemple de transmettre plus facilement, et de manière synchrone, des informations aux collaborateurs des chantiers : alertes météo, retards de livraison, modifications de plans, disponibilité du matériel, positionnement des équipements sur le chantier, etc.

Depuis plusieurs années, Bouygues Construction travaille à la digitalisation de ses sites de production et mène de nombreuses expérimentations afin d'optimiser et de faciliter les tâches quotidiennes au bénéfice de ses collaborateurs et de ses clients.

Pour Thiébault Clément, directeur R&D de Bouygues Construction, « ces phases de tests sont essentielles pour identifier les meilleures technologies et engager la voie de la digitalisation de nos sites de production. Avec Bouygues Telecom et notre partenaire Lextan, nous réalisons ces essais dans les meilleures conditions possibles. Les premiers résultats confirment l'intérêt et la pertinence de la 5G pour nos métiers de la construction. »

Pour Stéphane Allaire Directeur du Programme 5G de Bouygues Telecom « La 5G permet d'entrer concrètement dans l'ère de "l'opérateur augmenté". Grâce à ses performances et à sa flexibilité la 5G permet d'améliorer l'exécution des opérations à distance pour davantage d'efficacité et de sécurité sur les chantiers. »

Cette nouvelle étape avec Bouygues Telecom permet donc à Bouygues Construction d'aller plus loin grâce à la 5G.

De manière globale, la digitalisation des processus de construction devient majeure pour Bouygues Construction et l'ensemble de son écosystème (clients, architectes, bureaux d'études, fournisseurs, sous-traitants, exploitants) afin de gagner en efficacité, en durabilité, en qualité et en sécurité.

L'entreprise vient d'ailleurs de signer un partenariat avec Dassault Systèmes pour le développement d'une plateforme de management numérique des projets (3DExperience). Dans ce cadre, le transfert de données entre partenaires sera de plus en plus un sujet stratégique pour lequel la 5G saura apporter des réponses efficaces.

