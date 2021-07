COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Vendredi 2 juillet 2021

BOUYGUES CONSTRUCTION PRÉSENTE SON OFFRE « MAISON DE SANTÉ »

A l'occasion de l'AMIF (association des maires d'Ile-de-France) les 30 juin et 1er juillet, Bouygues Bâtiment France Europe et Linkcity présentent leur offre « Maison de santé », qui s'inscrit dans sa démarche NewCare pour le développement de territoires et d'espaces favorables au bien-être et à la santé.

Les équipes de Bouygues Bâtiment France Europe et Linkcity ont imaginé un modèle innovant de « Maison de santé » répondant aux enjeux posés au secteur de la santé par le programme gouvernemental « Ma Santé 2022 ». Ce programme a pour but de déployer 2 000 maisons de santé pluriprofessionnelles en France d'ici à 2022 pour renforcer la médecine de proximité.

Deux formats de maisons de santé sont proposés :

Pour les quartiers urbains : aménagements spécifiques en pieds d'immeubles.

Pour le milieu rural, souvent victime de désertification médicale : un mode constructif novateur de modules bois

livrables en sept mois.

Les maisons de santé, co-conçues avec l'ensemble des parties prenantes, constituent un moyen pertinent d'apporter une offre de soins de proximité et de prévention au plus proche des territoires et de mieux traiter au quotidien les affections de longue durée. Cette nouvelle offre répond de manière globale aux attentes des professionnels de santé, aux besoins des usagers de santé et aux objectifs des autorités sanitaires.

L'offre « Maison de santé » s'inscrit dans la démarche NewCare de Bouygues Construction dont l'objectif est d'intégrer à tous les projets immobiliers portés par le groupe une dimension santé et bien-êtreau service des usagers. Cette approche globale repose sur 3 volets principaux :

Développer des espaces favorables à la santé,

Concevoir des espaces de santé novateurs au plus proche des populations, alliant dimension préventive et curative,

Renforcer l'éco-conception des bâtiments.

Au-delà de l'offre « Maison de santé », les filiales de Bouygues Construction conçoivent, réalisent et exploitent des espaces favorables à la santé et au bien-être en partenariat avec un large écosystème d'acteurs de la santé. Linkcity développe tous ses projets avec des engagements forts autour de la santé (parcours sportif, îlots de fraîcheur, valorisation des mobilités douces, généralisation des produits et matériaux de construction A+, etc.) comme par exemple l'îlot « santé bien-être » développé à Lyon Confluence, la maison de santé de Montigny-lès-Cormeilles (95) ou le projet urbain de La Chocolaterie à Noisiel et Torcy (77).

