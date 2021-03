COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Jeudi 18 mars 2021

BOUYGUES CONSTRUCTION RENOUVELLE SON PARTENARIAT AVEC LE WWF FRANCE

UNE COOPERATION RENFORCÉE EN FRANCE ET À L'INTERNATIONAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DE TERRITOIRES PLUS DURABLES ET D'UNE CONSTRUCTION BAS CARBONE

Après 6 ans de partenariat, Bouygues Construction, entreprise responsable et engagée, renouvelle une troisième fois son engagement pour la période 2021-2024 auprès de WWF France en faveur de la transition écologique des territoires. WWF France renforce ainsi sa coopération technique avec Bouygues Construction en France et à l'International pour accélérer la transformation des territoires vers un modèle plus sobre, durable et à faible empreinte carbone.

La signature de ce nouveau partenariat s'inscrit dans le cadre de la stratégie climat de Bouygues Construction, qui vise à réduire de 30% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et à proposer à ses clients une large gamme de solutions bas carbone. L'accompagnement de WWF France en matière d'approvisionnement responsable du bois contribuera à répondre à l'enjeu stratégique du groupe de réaliser 30% de ses projets bâtimentaires en bois à l'horizon 2030 en Europe tout en contribuant à une gestion durable des forêts.

Au cours des 6 dernières années, la coopération apportée par le WWF France aux équipes de Bouygues Construction a permis au groupe de s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue pour réduire son empreinte environnementale et s'approvisionner en bois responsable. Le WWF France a notamment accompagné le groupe sur le développement de quartiers durables :

• Accompagnement de WWF France à différentes étapes de projets de quartiers durables : O'Mathurins (Bagneux), l'écovillage des Noés (Val-de-Reuil), la Scène Digitale (Thiais-Pont de Rungis), ou encore l'Îlot fertile Eole Evangile qui est le premier écoquartier zéro carbone de Paris.

• Renforcement d'une vision commune et soutien d'un développement urbain durable en France par la participation de Bouygues Construction aux travaux du WWF sur la ville et les territoires durables.

• Déploiement des principes de durabilité du WWF France par la sensibilisation des collaborateurs et la réalisation d'un outil dédié pour les équipes en charge des projets urbains afin qu'un maximum de projets de quartiers réalisés tende vers l'exemplarité environnementale et la qualité d'usage.

Le WWF France a également accompagné l'identification et la gestion des risques liés aux approvisionnements en bois afin d'en améliorer la traçabilité et la durabilité, notamment au travers d'un achat croissant de bois certifié.

• État des lieux des bois utilisés sur un échantillon de chantiers réalisé fin 2018 qui a également servi à l'élaboration de la politique bois de Bouygues Construction.

• Identification d'un projet pilote pour illustrer ces engagements et bénéficier d'un retour d'expérience sur un cas concret.

• Actions de sensibilisation auprès des parties prenantes internes et externes de Bouygues Construction : des modules de sensibilisation et un « guide achat bois durable » à destination des acheteurs du groupe.

« Nous remercions le WWF France pour la qualité de son apport au cours de ces années de coopération sur nos projets de quartiers durables à travers la France et sur la structuration et la mise en œuvre de notre engagement en matière d'approvisionnement durable en bois. Nous sommes heureux d'ouvrir ce partenariat à l'international et de compter sur le soutien de WWF France dans la recherche et le déploiement de solutions répondant aux enjeux environnementaux et climatiques en faveur de la transition écologique des villes et territoires », souligne Philippe

Bonnave, Président-Directeur Général de Bouygues Construction.

