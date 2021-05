Bouygues : Construction s'associe à la Cambridge Service Alliance pour renforcer les progrès en matière d'innovation et de transformation numérique

Le jumeau numérique est au cœur de notre stratégie de transformation numérique et d'innovation. Nous sommes ravis de nous associer à la Cambridge Service Alliance pour accélérer la recherche et le développement afin de mieux capter et créer de la valeur pour nos clients, grâce au jumeau numérique, tant en termes de nouveaux services que d'expérience améliorée. Cela enrichira notre travail actuel avec Dassault Systèmes pour développer une nouvelle génération de plateforme collaborative simplifiant et rationalisant la gestion des projets de construction et les interactions tout au long de la chaîne de valeur, afin d'accroître la productivité, la conformité et la prévisibilité au profit de nos clients

Bouygues Construction s'associe à la Cambridge Service Alliance (CSA), un partenariat mondial inédit entre l'Université de Cambridge et quelques-unes des plus grandes entreprises mondiales. Cette alliance représente une opportunité pour les deux organisations d'échanger sur les enjeux de la transformation numérique, notamment sur les recherches consacrées aux jumeaux numériques, c'est-à-dire l'utilisation de modèles virtuels pour représenter des objets physiques, et de répondre à une ambition mutuelle de trouver des approches orientées client pour mieux répondre aux futurs besoins du secteur de la construction.

Avec 58 000 collaborateurs responsables et engagés dans plus de 60 pays, Bouygues Construction conçoit, réalise et exploite des projets dans les secteurs du bâtiment, des travaux publics, des énergies et des services. Leader de la construction durable, le groupe fait de l'innovation partagée sa première valeur ajoutée et place la santé et la sécurité comme des priorités absolues. Il s'est engagé à baisser de 30% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et propose à ses clients une large gamme de solutions bas car bone. Implanté au Royaume-Uni depuis plus de 20 ans, Bouygues Construction y intervient dans ses trois grands métiers : le bâtiment, les infrastructures et les énergies & services.

En 2020, Bouygues Construction a réalisé un chiffre d'affaires de 12 milliards d'euros.

La Cambridge Service Alliance est un partenariat inédit entre l'Université de Cambridge et quelques-unes des plus grandes entreprises du monde. Elle a été créée en 2010 pour aider les entreprises internationales à concevoir et à fournir des systèmes de ser vices complexes performants. Depuis cette époque, la numérisation a transformé le monde des affaires. Ses projets sont axés aujourd 'hui principalement sur la maîtrise des technologies numériques émergentes, telles que les jumeaux numériques et l'IA, dans l e but de formuler une stratégie de transformation numérique, de créer de nouveaux modèles d'entreprise, de générer des revenus et d'améliorer les parcours client. Depuis sa création en 2010, ses partenaires industriels sont notamment BAE Systems, Caterpillar, CEMEX, GEA, HCL, IBM, Pearson et Zoetis. En collaboration avec nos partenaires industriels, nous nous engageons à expérimenter, à concevoir et à fournir dès aujourd'hui les outils, la formation et les connaissances nécessaires pour permettre aux entreprises d'être à la pointe de la transformation des services à l'ère numérique.

La Cambridge Service Alliance est un centre de recherche rattaché à l'Institute for Manufacturing de l'Université de Cambridg e, au Royaume-Uni.

