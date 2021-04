COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Mardi 6 avril 2021

BOUYGUES CONSTRUCTION SE MOBILISE POUR L'ALTERNANCE

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DES ALTERNANTS 2021

« AGIS POUR TON AVENIR ! » AVEC PLUS DE 1 000 POSTES À POURVOIR À TRAVERS LA FRANCE

Depuis 3 ans, Bouygues Construction mène une démarche active en faveur de l'emploi des jeunes. La campagne de recrutement des alternants 2021 « Agis pour ton avenir » lancée le 1er avril sur les réseaux sociaux rappelle que l'alternance est l'une des meilleures voies d'accès aux métiers du bâtiment, des travaux publics et des énergies & services. 1 000 postes très divers sont à pourvoir à travers la France sur l'ensemble des métiers du groupe : compagnons, ingénieurs, fonctions transverses, etc.

L'entreprise a pour ambition d'atteindre 10 % de ses effectifs en alternance à horizon 2025. Ce taux, actuellement à 5% à l'échelle du groupe, est une étape qui doit permettre d'atteindre l'objectif de 7% en fin d'année.

L'alternance est un enjeu stratégique majeur pour Bouygues Construction. Sur un marché de l'emploi pénurique par nature dans les métiers de la construction, le secteur doit répondre au besoin de rajeunissement des effectifs. Il doit également adresser très rapidement un impératif de formation pour répondre à l'évolution des métiers face aux enjeux numériques, climatiques et environnementaux. Avec l'ordre des Compagnons du Minorange depuis 1963, le centre de formation Gustave Eiffel depuis 1997 et une université interne, Bouygues Construction a une culture d'entreprise ancrée dans la transmission des savoir-faire et de l'apprentissage.

La campagne « Agis pour ton avenir », déployée en avril, montrera la richesse et la diversité des métiers du BTP et de l'aménagement des villes et des territoires au travers de plus de 1 000 opportunités en alternance. Le dispositif exclusivement digital mettra l'humain en avant pour pallier l'absence de contacts réels en multipliant les témoignages de collaborateurs du groupe. Des collaboratrices témoigneront aussi en tant que rôles-modèles pour montrer qu'elles s'épanouissent aussi bien que les hommes dans ces métiers. Le dispositif sera également émaillé de lives permettant des échanges entre recruteurs et candidats. Les candidatures pourront être déposées sur la plate-forme digitale https://www.inmind.fr/agispourtonavenir/. Le process de recrutement sera très court : plus de 800 entretiens seront ainsi menés du 26 au 30 avril. Entre mai et septembre 2021, une campagne de sensibilisation sera également lancée en interne dans le groupe pour valoriser le rôle des tuteurs.