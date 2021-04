Bouygues : Immobilier premier promoteur à proposer le Click & Visit, une visite cloisons immersive et digitale

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 15 AVRIL 2021

Bouygues Immobilier souhaite à présent pérenniser le Click & Visit. Il est ainsi plébiscité sur l'ensemble de ses nouveaux lancements commerciaux.

Découvrez le Click & Visit en vidéo.

À propos de Bouygues Immobilier

Bouygues Immobilier, développeur-ensemblier urbain et acteur de référence sur le marché français, compte 1679 collaborateurs, pour un chiffre d'affaires de 2,032 milliards d'euros en 2020. Depuis plus de soixante ans, Bouygues Immobilier est présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'immobilier, de l'aménagement à l'exploitation en passant par la promotion, son cœur de métier. Avec son offre multiproduits (logements sociaux, intermédiaires et libres, immobilier de bureaux, commerces, résidences gérées et hôtellerie) et grâce à un maillage puissant d'agences en France et trois implantations à l'international, Bouygues Immobilier apporte des solutions innovantes et durables aux besoins des territoires et de ses clients. Exigeant en termes de qualité et soucieux du bien-être au travail de ses collaborateurs, Bouygues Immobilier est le premier promoteur à être certifié ISO 9001 en France et Top Employer France 2020 pour la 7e année consécutive.

