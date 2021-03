Bouygues Immobilier solidaire des professionnels de l'AP-HP pour l'accès à la propriété

En mars 2020, dans un contexte de crise sanitaire, l'AP-HP a développé HOPTISOINS une plateforme qui vise à faciliter la vie quotidienne de ses professionnels mobilisés face à la COVID-19, en leur proposant des prix préférentiels, des remises et de nombreux avantages offerts par des marques partenaires.

À partir du 8 mars 2021, Bouygues Immobilier s'inscrira dans cette démarche et proposera aux professionnels de l'AP-HP, sur la plateforme HOPTISOINS, une offre préférentielle ainsi qu'un accompagnement personnalisé pour leur faciliter, partout en France, l'accession à la propriété.

Plus en détails, les professionnels de l'AP-HP pourront bénéficier d'une remise de 2% sur le prix de leur logement neuf, ainsi que d'un échéancier de paiement facilité (30% à l'acte de vente et 70% à la livraison) et d'une étude patrimoniale gratuite. Ces avantages, valables pour toute réservation d'un logement neuf et partout en France seront proposés jusqu'au 31 décembre 2021.

« Bouygues Immobilier, en tant qu'acteur socialement responsable, a le devoir de s'inscrire dans cette belle initiative mise en place par l'AP-HP. Face au dévouement et aux sollicitations fortes des professionnels de santé depuis presque un an, il nous a paru évident de proposer nos offres diversifiées pour faciliter leur quotidien.» Bernard Mounier,

Président de Bouygues Immobilier.

___________________________________________________________________________ À propos de Bouygues Immobilier

Bouygues Immobilier, développeur-ensemblier urbain et acteur de référence sur le marché français, compte 1900 collaborateurs, pour un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros en 2019. Depuis plus de soixante ans, Bouygues Immobilier est présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'immobilier, de l'aménagement à l'exploitation en passant par la promotion, son cœur de métier. Avec son offre multiproduits (logements sociaux, intermédiaires et libres, immobilier de bureaux, commerces, résidences gérées et hôtellerie) et grâce à un maillage puissant d'agences en France et trois implantations à l'international, Bouygues Immobilier apporte des solutions innovantes et durables aux besoins des territoires et de ses clients. Exigeant en termes de qualité et soucieux du bien-être au travail de ses collaborateurs, Bouygues Immobilier est le premier promoteur à être certifié ISO 9001 en France et Top Employer France 2020 pour la 7e année consécutive.

L'AP-HP est un centre hospitalier universitaire à dimension européenne mondialement reconnu. Elle s'organise en six groupements hospitalo-universitaires (AP-HP. Centre - Université de Paris ; AP-HP. Sorbonne Université ; AP-HP. Nord - Université de Paris ; AP-HP. Université Paris Saclay ; AP-HP. Hôpitaux Universitaires Henri Mondor et AP-HP. Hôpitaux Universitaires Paris Seine-Saint-Denis) et s'articule autour de cinq universités franciliennes. Ses 39 hôpitaux accueillent chaque année 8,3 millions de personnes malades : en consultation, en urgence, lors d'hospitalisations programmées ou en hospitalisation à domicile. Elle assure un service public de santé pour tous, 24h/24, et c'est pour elle à la fois un devoir et une

fierté. L'AP-HP est le premier employeur d'Ile de-France : 100 000 personnes - médecins, chercheurs, paramédicaux, personnels administratifs et ouvriers - y travaillent.

http://www.aphp.fr

