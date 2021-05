Bouygues : Newen noue un partenariat avec Kubik Films, la société des frères Sánchez-Cabezudo

Communiqué de presse

Paris, le 12 mai 2021

Newen noue un partenariat avec Kubik Films,

la société des frères Sánchez-Cabezudo

Poursuivant sa dynamique de développement en Europe, Newen prend une participation minoritaire dans la société Kubik Films fondée en 2016 par les talentueux frères Alberto et Jorge Sánchez-Cabezudo.

Ils ont une vaste expérience en audiovisuel : Jorge en tant que réalisateur et tous deux en tant que scénaristes et créateurs du long-métrage « La nuit des tournesols » et de « Crematorio », l'une des séries espagnoles les plus remarquées. Ils ont participé à l'écriture de scénarios et à la réalisation de séries télévisées ambitieuses telles que « Gran Hotel », « Velvet » et « Bajo sospecha » (Bambú Producciones).

La première production de Kubik Films était « La Zona » pour Movistar+ qui a reçu plusieurs prix prestigieux en Espagne et a été élue meilleure série télévisée de l'année par le Comité national de la critique. La série a notamment été diffusée sur Starz, Canal+ France, ZDF Allemagne, Amazon Prime Video Italie, ainsi que dans plusieurs autres pays européens et en Amérique latine sur HBO.

L'entrée au capital de Kubik Films marque la poursuite du développement international de Newen avec une société riche en projets. Elle s'accompagne d'un accord exclusif de distribution dont la gestion est confiée à Newen Connect. Kubik Films développe actuellement plusieurs projets de séries pour différentes plateformes.

Pour Philippe Levasseur, Directeur international du Groupe Newen : « L'arrivée d'Alberto et Jorge Sánchez-Cabezudodans la maison Newen apporte un nouvel élan de créativité. Ce sont des talents multifacettes : auteurs, réalisateurs et producteurs ; et leur esprit d'équipe correspond exactement à notre vision de Newen. »

Pour Alberto et Jorge Sánchez-Cabezudo : « Cette collaboration avec Newen nous permet d'aborder des projets ambitieux avec une vocation résolument internationale sur un marché de plus en plus mondialisé pour les productions espagnoles. Nous sommes parfaitement en accord avec l'équipe Newen sur les objectifs que nous voulons atteindre et les histoires que nous voulons raconter. Nous avons à coeur que la marque Kubik Films soit synonyme de fictions qui ont du sens pour les diffuseurs et les plateformes. Nous nous réjouissons de rejoindre ces belles équipes. »

A propos de Newen

Newen (filiale du Groupe TF1) est un acteur majeur de la production et de la distribution audiovisuelle en Europe. Le groupe est multi-genres,multi-clients et multi-territoires. Depuis 2017, Newen s'est développé à l'international avec l'acquisition de sociétés comme Tuvalu et Pupkin (Pays-Bas), Nimbus (Danemark), De Mensen (Belgique), Reel One (Canada, Etats-Unis et Royaume-Uni), Ringside et Fictionhouse (Royaume-Uni) et iZen (Espagne). Avec sa filiale de distribution, Newen Connect, et l'intégration de TF1 Studio en 2020, le groupe dispose d'un catalogue de productions françaises et internationales de 6000 heures et de 1000 films.