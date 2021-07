Bouygues : Nouvelle phase d'accélération pour la startup Com'In, issue du programme d'intrapreneuriat de Bouygues

Issue du programme d'innovation interne du Groupe, qu'elle a rejoint en 2019, Com'in a noué des partenariats stratégiques lui permettant de se déployer rapidement sur plus de 70 sites en France et à l'international (Royaume-Uni, Suisse, États-Unis), auprès de clients prestigieux comme la Société du Grand Paris, SNCF Réseau,

Nous sommes très enthousiastes d'entamer cette nouvelle étape du Projet Com'in et fiers des marques de confiance de nos actionnaires. Nous continuerons de consolider les liens établis avec nos grands clients, avec nos partenaires technologiques et commerciaux tout en améliorant notre offre pour contribuer ainsi au « bien vivre ensemble ». »

Les capteurs installés sur le terrain identifient, grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle, la nature des nuisances (bruit, vibrations, qualité de l'air, de l'eau, mobilité…) et en localisent la source. La plateforme analyse ces données et alerte en temps réel les responsables d'opérations en cas de dépassements de seuils autorisés.

Imaginé par Laurent Mareuge, anciennement Directeur Travaux sur le Grand Paris Express chez Bouygues Travaux Publics, Com'in répond à la préoccupation actuelle des acteurs de la construction ainsi que des collectivités et des citoyens pour un environnement d'opérations plus apaisé. La startup propose un outil d'aide

Après un démarrage réussi et la confirmation de la pertinence de son business model, la startup Com'in ( www.comin-city.com ) , issue du programme d'intrapreneuriat de Bouygues, change de statut pour devenir une Société par Actions Simplifiée (S.A.S.) dont les actionnaires sont à parts égales Bouygues Construction et Colas. Cette nouvelle phase d'accélération d'une startup incubée par le programme d'intrapreneuriat du groupe Bouygues marque une étape importante.

la RATP et le gouvernement Princier de Monaco. Com'in compte une quinzaine de collaborateurs et prévoit plusieurs embauches dans les mois à venir pour renforcer ses effectifs techniques et commerciaux. Avec une personnalité juridique propre, Com'in franchit une nouvelle étape dans son autonomie pour déployer plus largement ses innovations qui aident à maîtriser les impacts environnementaux des chantiers ou d'autres activités industrielles, favorisant ainsi l'acceptabilité de leurs opérations. Cette solution a été récompensée à plusieurs reprises : le Trophées des TP dans la catégorie Startup (FNTP, le Moniteur), celui de la Construction dans la catégorie « Solution numérique pour le chantier » (SMABTP, Batiactu) et le Prix Netexplo Change dans la catégorie RSE.

L'INTRAPRENEURIAT DANS LE GROUPE BOUYGUES

Le programme d'intrapreneuriat de Bouygues est né de la volonté du Groupe de réinventer ses activités. En s'appuyant sur la créativité de ses collaborateurs et la diversité de ses métiers, le Groupe imagine et déploie des solutions qui répondront aux grands défis du XXIème siècle. Les idées formulées et retenues par le programme, grâce à un accompagnement des porteurs de projet pendant les phases d'idéation, de maturation et d'accélération, ont vocation à devenir de nouveaux produits ou services, techniquement mûrs et économiquement viables.

À PROPOS DE BOUYGUES

Bouygues est un groupe de services diversifié présent dans plus de 80 pays et riche de 129 000 collaborateurs au service du progrès humain dans la vie quotidienne. Porteuses de croissance, ses activités répondent à des besoins essentiels et en constante évolution : activités de construction (Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, Colas), médias (TF1) et télécoms (Bouygues Telecom).

