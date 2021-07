Bouygues : The TF1 group partners “Les Rencontres d'Arles” photography festival (French version)

Comme chaque année le festival met à l'honneur les artistes photographes français et du monde entier. Ce rendez-vous incontournable de la scène photographique française et étrangère, reflet des évolutions sociétales, mettra cette année en lumière les questions de genres et d'identités.

A PROPOS DU GROUPE TF1

Le Groupe TF1 est un acteur global dans la production, l'édition et la distribution de contenus. A travers ses contenus, son ambition est d'inspirer positivement la société.

Le Groupe TF1 organise ses activités en plusieurs pôles complémentaires :

. Le pôle Broadcast avec 5 chaînes en clair (TF1, TMC, TFX, TF1 séries films, LCI), 4 chaînes thématiques (Ushuaia TV, Histoire TV, TV Breizh, Série Club), 2 plateformes de contenus à la demande (MYTF1, TFOU MAX), et la régie TF1 PUB.

. Le pôle Production avec Newen, qui regroupe 9 studios en France et à l'international.

. Le pôle Digital avec Unify, qui rassemble les activités web natives du Groupe et les communautés digitales les plus puissantes (dont aufeminin, Marmiton, Doctissimo, My Little Paris).

. Le pôle Musique avec Muzeek One, qui regroupe les activités musicales et spectacles du Groupe. Présent dans 10 pays, le Groupe TF1 compte près de 3 700 collaborateurs. En 2020, il a réalisé un CA de 2 081,7 M€ (Euronext Paris : ISIN FR0000054900).

ABOUT THE TF1 GROUP

The TF1 Group is a major player in the production, publication and distribution of content. Our ambition is to use our content to positively inspire society.

Our operations are organized around the following complementary divisions:

. Broadcast with 5 free-to-air channels (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI), 4 theme channels (Ushuaia TV, Histoire TV, TV Breizh, Série Club), 3 on-demand content platforms (MYTF1, TFOU MAX), and the TF1 PUB advertising airtime sales house.

. Production via Newen, home to 9 studios in France and around the world.

. Digital via Unify, home to our web natives activities and to high-powered digital communities including aufeminin, Marmiton, Doctissimo and My Little Paris.

. Music via Muzeek One, home to our music and live shows business.

The TF1 Group has operations in 10 countries and nearly 3,700 employees, and generated revenue of €2,081.7 million in 2020. (Euronext Paris : ISIN FR0000054900).

