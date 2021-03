Bouygues : déploie le très haut débit dans l'Ain

Bouyguesa annoncé ce week-end que l'assemblée générale du SIEA (Syndicat intercommunal d'Energie et de e-Communication de l'Ain) avait entériné l'arrivée prochaine de Bouygues Telecom sur Li@ian, le Réseau d'Initiative Publique (RIP) de l'Ain.



Par conséquent, Bouygues Telecom procédera dans les prochaines semaines à l'ouverture commerciale des premières communes desservies par le SIEA puis étendra rapidement son empreinte à l'ensemble du département.



'Devenir un acteur majeur de la fibre en France est un des principaux objectifs de notre plan stratégique Ambition 2026. Pour y parvenir, nous nous devons d'être présents commercialement sur l'ensemble des RIP de France', a souligné Liza Bellulo, secrétaire générale de Bouygues Telecom.



Si Bouygues Telecom Entreprises commercialise déjà des offres FTTO (Fiber To The Office) auprès des grands groupes industriels de l'Ain, l'arrivée de Bouygues Telecom sur ce RIP permettra à sa division B2B de proposer également aux nombreuses TPE et PME du département des offres FTTH particulièrement performantes et adaptées à leurs besoins, assure Bouygues Telecom.



L'objectif est de desservir en très haut débit les 393 communes de l'Ain d'ici 2022, précise le communiqué de Bouygues.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.