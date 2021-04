Bouygues : met en place des visites immobilières virtuelles

Bouygues Immobilier se présente aujourd'hui comme le 'premier promoteur à proposer le Click & Visit', soit une visite cloisons immersive et digitale des logements.



Déjà testé dans plus de 600 biens, le dispositif s'adresse aussi bien aux investisseurs qu'aux particuliers. 'Plus qu'une visite virtuelle, il s'agit d'une visite immersive', ajoute même le promoteur.



Concrètement une équipe de professionnels de la vidéo et de la photographie, équipée d'une caméra à 360°, suit un cahier des charges précis afin de générer une vraie immersion en 3D dans l'appartement.



' L'acquéreur peut ainsi visualiser, directement depuis son ordinateur, son logement dans son intégralité' explique Céline Sarrazin, directrice expérience clients de Bouygues Immobilier.



