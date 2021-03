Bouygues : retrait obligatoire sur Bouygues Construction

L'AMF indique que le retrait obligatoire sur les actions Bouygues Construction interviendra le 5 mars, au prix net de tout frais de 3950 euros par action, et portera sur 135 titres, soit 0,01% du capital et des droits de vote de cette filiale du conglomérat Bouygues.



Portzamparc (groupe BNP Paribas) a fait connaître à l'AMF que, pendant la durée de l'offre publique de retrait visant les actions Bouygues Construction, soit du 5 au 24 février inclus, Bouygues a acquis 295 actions au prix unitaire de 3950 euros.



À la clôture de l'offre, Bouygues détient directement et par l'intermédiaire de Société Française de Participation et de Gestion (SFPG) qu'il contrôle, 1.706.095 actions Bouygues Construction, soit 99,99% du capital et des droits de vote.



