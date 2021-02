Bouygues : nouvelle directrice des achats pour les Telecom

Bouygues annonce le recrutement de Céline Tevissen en tant que directrice des achats de Bouygues Telecom.



Depuis 2019, Céline Tevissen occupait le poste de responsable de la performance économique chez Bouygues Telecom.



Diplômée de la MSTCF de Dauphine, Céline Tevissen a débuté sa carrière en 1992 chez Ernst & Young avant de travailler pour l'Entreprise Minière et Chimique et de rejoindre Areva en 2000, où elle occupera divers postes à responsabilité.



En 2017, elle était nommée directrice du contrôle de gestion de Safran Aircraft Engines avant de rejoindre Bouygues Telecom en 2019.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.