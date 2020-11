Bouygues relève ses prévisions après un franc rebond de ses performances au T3

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le conglomérat diversifié Bouygues a légèrement rehaussé jeudi ses prévisions de résultats pour le second semestre de cette année, après avoir enregistré une nette amélioration de ses performances au troisième trimestre.

Sur la période, Bouygues a réalisé un chiffre d'affaires de 10,19 milliards d'euros, stable sur un an. Au troisième trimestre, le résultat opérationnel courant (ROC) s'est bonifié de 22,3%, pour atteindre 813 millions d'euros. La marge correspondante a augmenté de 1,5 point de pourcentage, à 8%.

"Les très bons résultats du troisième trimestre 2020 confirment le retour à une large profitabilité du groupe et le conduisent à revoir ses perspectives à la hausse pour le second semestre 2020", a expliqué Bouygues dans un communiqué.

Ses dirigeants prévoient désormais une marge opérationnelle courante au second semestre "très légèrement supérieure" à celle du second semestre 2019. Pour rappel, le groupe attendait précédemment "une large profitabilité" au second semestre 2020, sans toutefois retrouver les niveaux particulièrement élevés du second semestre 2019.

Le franc redressement des résultats de Bouygues au troisième trimestre a permis au conglomérat de dévoiler des comptes à neuf mois supérieurs aux prévisions des analystes. Le groupe présent dans les télécoms, la construction et l'immobilier, ainsi que dans la télévision avec TF1, a dégagé un bénéfice net de 283 millions d'euros entre janvier à septembre, contre 848 millions d'euros au cours de la même période de 2019.

Le résultat opérationnel courant (ROC) s'est inscrit à 681 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2020, en baisse de 39,1%.

Le chiffre d'affaires total a diminué de 10% sur la période, à 24,95 milliards d'euros. A taux de change et périmètre constants, les revenus du groupe ont reflué de 9%.

Selon le consensus publié sur le site internet de la société, la médiane des prévisions des analystes se situait à 24,74 milliards d'euros pour le chiffre d'affaires sur neuf mois, à 571 millions d'euros pour le ROC et à 224 millions d'euros pour le bénéfice net. Bouygues a interrogé neuf analystes afin d'établir ce consensus.

Dans la branche Construction, le chiffre d'affaires du conglomérat s'est établi sur neuf mois à 18,93 milliards d'euros, en recul de 12% en données publiées comme à taux de change et périmètre constants. Le ROC de Bouygues Construction a été divisé par quatre en un an, à 133 millions d'euros. Le carnet de commandes s'établissait par ailleurs à 33,53 milliards d'euros au 30 septembre 2020, contre 32,49 milliards d'euros un an plus tôt.

Bouygues Telecom a pour sa part vu son chiffre d'affaires sur neuf mois progresser de 6%, à 4,68 milliards d'euros (+6% en données comparables également). Le ROC de l'opérateur télécoms a augmenté de 9,6%, à 444 millions d'euros. La marge est ressortie à 9,5%, contre 9,2% un an plus tôt. Bouygues Telecom a recruté 181.000 nouveaux clients dans le mobile et 169.000 dans le fixe au troisième trimestre. Sur neuf mois, sa base de clients a progressé de 833.000 abonnés.

Bouygues Telecom a ainsi légèrement rehaussé sa prévision de croissance pour 2020, anticipant désormais une hausse comprise entre 5% et 6% de son chiffre d'affaires dans les services, alors que l'opérateur visait précédemment une expansion de 4%. L'objectif d'un flux de trésorerie disponible d'environ 250 millions d'euros en 2020 a été confirmé.

Dans les médias, TF1 a vu son ROC diminuer de 31,5% à 126 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, pour une marge correspondante de 9,3%, en baisse de 2,1 points de pourcentage.

La contribution d'Alstom au résultat net de Bouygues a atteint 51 millions d'euros sur neuf mois en 2020, contre 238 millions d'euros un an plus tôt. Il y a un an, la contribution d'Alstom intégrait une plus-value nette de 172 millions d'euros liée à la vente par Bouygues de 13% du capital social d'Alstom le 12 septembre 2019.

La plus-value nette de 87 millions d'euros liée à la cession partielle par Bouygues de 11 millions d'actions Alstom, représentant 4,8% du capital social, à la suite du dénouement le 3 novembre de la vente à terme conclue avec BNP Paribas, n'est pas enregistrée dans les comptes des neuf premiers mois de 2020. Cette plus-value sera comptabilisée au quatrième trimestre.

