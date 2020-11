Bouygues relève ses prévisions pour 2020 malgré le reconfinement

Paris (awp/afp) - Bouygues, géant français du BTP et des télécoms, a relevé jeudi ses prévisions pour 2020 malgré le nouveau confinement imposé en France en fin d'année, gagnant en optimisme après avoir fait repartir efficacement ses chantiers pendant l'été.

"Les très bons résultats du troisième trimestre 2020 confirment le retour à une large profitabilité du groupe et le conduisent à revoir ses perspectives à la hausse", a annoncé dans un communiqué Bouygues.

Le groupe a signé un bénéfice net trimestriel de 527 millions d'euros (568,7 millions de francs suisses), pour un chiffre d'affaires stable à 10,2 milliards. Ce bénéfice est, certes, en baisse par rapport à un an plus tôt (-15%) mais une très nette amélioration par rapport à un premier semestre qui l'avait vu tomber dans le rouge.

Le groupe, qui est désormais revenu dans le vert sur l'ensemble des neuf premiers mois de l'année, avait subi de lourds effets de la crise sanitaire du virus sur ses chantiers, même s'il avait limité les dégâts grâce à sa filiale de télécoms.

Cette dernière est restée solide au dernier trimestre, avec des revenus en hausse (+7,9%), mais ce sont surtout les chantiers qui ont redressé la barre.

Beaucoup d'entre eux avaient été interrompus pendant des semaines au printemps face aux premières mesures de confinement dans de multiples pays, dont la France.

Mais, depuis l'été, le groupe y a redressé la barre, citant un "rattrapage d'activité principalement en France" ainsi que les effets positifs de "mesures d'économies".

Sur neuf mois, cette branche construction, très lourdement déficitaire au second semestre, est donc revenue dans le vert, même si ce n'est que de quelques millions d'euros.

Le groupe a, en conséquence, relevé ses objectifs. Il s'attend désormais à être un peu plus rentable au second semestre qu'un an plus tôt, alors qu'il tablait auparavant sur une moindre performance.

Cet optimisme s'entend alors même qu'un reconfinement est entré en vigueur en France fin octobre, même s'il est moins strict que le premier et que le groupe profite par ailleurs de sa large présence à l'international.

Ces perspectives, néanmoins, "s'entendent hors nouvelle évolution défavorable de la situation sanitaire", prévient Bouygues, qui n'exclut pas des "ajustements réguliers".

afp/al