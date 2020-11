Bouygues : retour aux bénéfices sur neuf mois

19/11/2020 | 08:00

Bouygues indique que son résultat net part du groupe redevient largement positif à 283 millions d'euros aux neuf premiers mois 2020 (contre -244 millions au premier semestre), sa marge opérationnelle courante atteignant 2,7% contre -0,9% sur six mois.



Le chiffre d'affaires du conglomérat ressort à 24,9 milliards d'euros, en baisse de 10% en comparaison annuelle, mais avec une forte amélioration au troisième trimestre à +1% en organique (après -8% au premier trimestre et -21% au deuxième sur un an).



Cette performance traduit le rattrapage d'activité dans les activités de construction et des investissements publicitaires chez TF1 ainsi que la croissance soutenue du chiffre d'affaires services chez Bouygues Telecom.



Ce retour à une large profitabilité conduit Bouygues à revoir ses perspectives à la hausse pour le second semestre 2020 : il attend désormais pour cette période une marge opérationnelle courante très légèrement supérieure à celle du second semestre 2019.



