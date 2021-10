Bouygues : sera présent au salon Pollutec du 12 au 15 octobre 2021

UN STAND ET NEUF TABLES RONDES

Avec un stand (Hall 4, allée J, Stand 178) et neuf tables rondes, le Groupe présentera les actions de ses activités de construction (Bouygues Construction, Bouygues Immobilier et Colas) en faveur de la transition écologique. Seront notamment présentées les dernières avancées en termes de stratégie Climat et d'économie circulaire.

STRATÉGIE CLIMAT

Première table ronde : « Climat : quelles solutions pour les filiales de construction du groupe Bouygues ? » Quand ? Mardi 12 octobre à 15h00

Fabrice Bonnifet, directeur du développement durable - QSE du Groupe, qui prendra la parole lors de cette première table ronde, a déclaré : « Dans un contexte d'urgence climatique et écologique, je suis heureux que le salon Pollutec, grand rendez-vousdes professionnels de l'environnement et de l'économie circulaire, nous donne l'occasion de présenter à nos clients les solutions que nous leur proposons pour les aider à améliorer leur bilan carbone et leur impact sur l'environnement ».

Le secteur de la construction est à l'origine de plus d'un quart des émissions de gaz à effets de serre dans le monde. Bouygues a mis en place une stratégie Climat pour diminuer ses propres émissions. Deux types de solutions fondent cette stratégie : celles qui portent sur les émissions liées à l'activité de construction (matériaux, engins, etc.) et celles qui portent sur l'exploitation des ouvrages (diminution des consommations énergétiques, production d'énergies renouvelables).

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Deuxième table ronde : « Déconstruction et réhabilitation : comment limiter l'artificialisation du foncier ? » Quand ? Mardi 12 octobre à 15h55

L'extension continue de l'espace urbain, qui a pour conséquence l'artificialisation croissante des sols, constitue une menace majeure pour l'environnement et la biodiversité. Seront présentées les principales solutions pour y faire face : la désartificialisation, la déconstruction avec réutilisation des matériaux et la dépollution des sols in situ. La réutilisation des sites déjà artificialisés (investissement dans des fonciers dégradés, déconstruction

1/2