Bouygues : va réaliser le tunnel de Pawtucket, à Rhode Island

La société Bouygues Travaux Publics annonce qu'elle va réaliser le tunnel de Pawtucket, dans l'État de Rhode Island (Etats-Unis), avec Barletta Heavy Division.



La société Narragansett Bay Commission a en effet notifié à la joint-venture CB3A (constituée de CBNA, la filiale américaine de Bouygues Travaux Publics, et de la société locale de travaux publics Barletta Heavy Division), l'ordre de service de démarrer les travaux du tunnel.



Le montant de ce contrat de 48 mois s'élève à 394 millions d'euros (part Bouygues Travaux Publics de 256 millions d'euros).



Situé à environ 75 km au sud de Boston, cet ouvrage de 9 m de diamètre permettra de collecter et de stocker une part importante des eaux de pluies, des eaux usées et des eaux industrielles de la région en attendant leur prise en charge par la station de traitement des eaux, indique Bouygues Travaux Publics.





