Bouygues : vise une marge opérationnelle en 2021 à son niveau d'avant-crise

(Reuters) - Le groupe de BTP et de télécoms Bouygues a relevé jeudi ses prévisions pour l'ensemble de l'année à la suite de solides résultats semestriels, dopés par de bonnes performances dans ses activités de construction et de télécoms.

Le conglomérat vise une marge opérationnelle courante en 2021 à son niveau d'avant la crise sanitaire et s'attend à ce que son chiffre d'affaires et son résultat opérationnel courant 2021 soient "très proches" des niveaux de 2019.

Il tablait auparavant sur un chiffre d'affaires et des résultats bien supérieurs à ceux de 2020, sans atteindre toutefois le niveau de 2019.

Bouygues, qui réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires dans la construction, a souffert début 2020 du ralentissement économique provoqué par la pandémie, mais s'est rapidement remis. "Les activités [du groupe] n'ont pas été remises en cause par la pandémie, leurs perspectives de marché sont porteuses à moyen-long terme, et elles sont bien positionnées ", a déclaré Olivier Roussat, le PDG de Bouygues, dans un communiqué.

En 2019, Bouygues avait fait état d'un résultat opérationnel courant de 1,68 milliard d'euros pour un chiffre d'affaires de 37,93 milliards.

Cette année, les analystes tablent en moyenne sur un résultat opérationnel courant de 1,57 milliard d'euros pour un chiffre d'affaires de 36,96 milliards, selon un consensus fourni par l'entreprise.

Au premier semestre 2021, Bouygues a enregistré un résultat opérationnel courant de 471 millions d'euros, dépassant les 403 millions attendus par les analystes, après une perte de 132 millions un an plus tôt.

Le groupe a souligné l'amélioration de ses activités de construction, sa division Colas ayant fait état d'un chiffre d'affaires de 5,59 milliards d'euros et d'une hausse de 4% de son carnet de commandes grâce à la reprise des appels d'offres dans le secteur routier en France. En outre, Colas a annoncé avoir acquis le groupe finlandais de construction de routes et de voies ferrées Destia pour un montant non divulgué, et espère finaliser la transaction d'ici la fin de l'année.

La division de télécoms, Bouygues Telecom, a vu son chiffre d'affaires progresser de 14%, à 3,47 milliards d'euros au premier semestre.

Bouygues, dont la dette nette était fin juin à un niveau historiquement bas et qui dispose d'une trésorerie disponible record pour une fin de premier semestre, a indiqué qu'il profiterait des conditions favorables pour saisir de nouvelles opportunités commerciales.

(Reportage Juliette Portala et Pawel Goraj, version française Laura Marchioro, édité par Blandine Hénault)