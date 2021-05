Colas : résultats du premier trimestre 2021

Carnet de commandes

Le carnet de commandes à fin mars 2021 se maintient au niveau élevé de 9,9 milliards d'euros, en légère baisse de 2% sur un an (+1% à change constant).

Le carnet en France métropolitaine (3,4 milliards d'euros) est en baisse de 6% sur un an, traduisant une baisse des appels d'offres dans le Rail et la Route, en lien avec la crise sanitaire et le confinement.

Le carnet à l'international et outre-mer (6,5 milliards d'euros) est stable sur un an et en hausse de 1% à change constant. Colas a notamment remporté des contrats significatifs dans la Route en Afrique de l'Ouest et en Europe centrale. L'international et outre-mer représente 66% du carnet de commandes total.

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre 2021 s'élève à 2,0 milliards d'euros, en hausse de 3% par rapport au 1er trimestre 2020 (+4% à périmètre et change constants). L'activité ressort à 1,1 milliard d'euros en France (+14%, et +14% à périmètre et change constants) ; elle est en baisse à l'international avec 0,9 milliard d'euros (-6% à périmètre et change constants).

Routes :

Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021 s'élève à 1,7 milliard d'euros, en hausse de 3% à périmètre et change constants.

L'amélioration du chiffre d'affaires est particulièrement sensible dans la zone France - Océan Indien (+13% par rapport au 1 er trimestre 2020). Il bénéficie d'un effet de base de comparaison favorable en raison du début du confinement strict et du quasi-arrêt des chantiers à partir du 17 mars 2020. Il reflète également une bonne performance des activités sur l'ensemble de la zone.

Ferroviaire et autres Activités :

Le chiffre d'affaires Ferroviaire et autres Activités s'inscrit en hausse de 8% (+10% à périmètre et change constants). La hausse du chiffre d'affaires de Colas Rail est portée par la bonne tenue des activités en France et au Royaume-Uni.

