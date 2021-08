Corr Bouygues: rebond grâce à Alstom et aux télécoms au premier semestre

Paris (awp/afp) - Le géant français du BTP Bouygues a connu un haut niveau de bénéfices au premier semestre, à 408 millions d'euros, porté par ses performances dans les télécoms ainsi que par la vente de l'essentiel de ses parts d'Alstom, a-t-il annoncé jeudi.

Le groupe avait subi une perte nette de 244 millions d'euros lors des six premiers mois de l'année passée, fortement perturbés par le Covid-19.

En 2021, son chiffre d'affaires, à 17,4 milliards d'euros, et sa marge opérationnelle, à 2,7%, sont revenus autour de leur niveau de 2019.

Le groupe a également revu à la hausse ses perspectives 2021, estimant désormais que "le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel courant devraient être très proches du niveau de 2019", seuil qu'il ne pensait pas atteindre en début d'année.

Cadeau de départ d'Alstom

Le niveau des bénéfices est même largement supérieur à celui de 2019 (225 millions), grâce à Alstom.

Bouygues a finalisé au cours du premier semestre la vente de ses actions dans le constructeur ferroviaire, en mars puis juin. Ces opérations ont permis une contribution de 219 millions d'euros dans les résultats nets du semestre, contre 33 millions en 2019.

Bouygues ne possède désormais plus que "0,16% du capital social" d'Alstom, contre 15% en février 2020.

Les télécoms ont aussi confirmé leur bonne dynamique commerciale. La contribution de la filiale Bouygues Telecom au résultat net s'est élevée à 199 millions d'euros.

L'opérateur a confirmé vouloir atteindre une "couverture nationale", c'est-à-dire "au moins 60% de la population" sur la 5G, même si "pour l'instant, il n'y a pas de grand engouement comme il y a eu pour la 4G", a affirmé Olivier Roussat, directeur général du groupe Bouygues au cours d'une conférence de presse.

Bouygues Telecom continue d'accentuer ses efforts dans la fibre et dans l'expansion de la 4G à des zones rurales pas encore desservies.

Il compte désormais 14,5 millions de clients abonnés au mobile, avec 258.000 nouveaux clients sur le trimestre, et 1,9 million d'abonnés à la fibre de bout en bout, soit un gain de 346.000 nouveaux clients sur le semestre.

La construction repasse dans le vert

Les activités de construction reviennent, elles, timidement dans le vert, avec une contribution de cinq millions au bénéfice net de l'ensemble du groupe. En 2020, la pandémie et l'arrêt de l'économie avaient engendré une perte de 384 millions d'euros dans cette branche.

L'entreprise a confirmé ses perspectives dans la branche construction, mais prévoit désormais "une croissance plus limitée" sur l'immobilier.

A l'inverse, sa filiale Colas, spécialiste des travaux routiers et troisième branche des activités "construction", reste nettement dans le rouge, sa contribution plombant les résultats du groupe de 108 millions d'euros.

Colas a annoncé jeudi sa volonté d'acquérir Destia, leader du marché des infrastructures routières en Finlande, prévoyant de concrétiser l'opération pour la fin de l'année. "Cela correspond à la stratégie de développement géographique, en Europe du Nord, Etats-Unis et Allemagne", a détaillé M. Roussat.

Des finances "très solides"

Bouygues a également fait part d'un niveau d'endettement net à la fin juin "historiquement faible", à 2,8 milliards d'euros, une amélioration de plus de 1,1 milliard en un an.

"La trésorerie disponible atteint un niveau record pour une fin de premier semestre", à 11,8 milliards d'euros, précise aussi le communiqué du groupe.

Par ailleurs, concernant le projet de fusion entre TF1 et M6, "les groupes Bouygues et RTL ont signé début juillet les accords relatifs au projet de rapprochement", une "première étape" dans l'opération. Le calendrier de la fusion est inchangé, avec une conclusion prévue fin 2022, sous réserve de l'accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et de l'Autorité française de la concurrence.

afp/ck