Engie: Le fonds Carlyle se retire des enchères pour Equans, rapporte Les Echos

PARIS (Reuters) - Le fonds d'investissement américain Carlyle a décidé de se retirer du processus d'enchères mis en place par Engie dans le cadre du projet de cession de son entité de services multi-techniques Equans, rapporte mercredi le journal Les Echos.

Des sources indiquaient mi-septembre qu'Engie avait retenu cinq candidats après avoir reçu une première série d'offres non-engageantes se situant globalement dans le haut d'une fourchette de 5 à 6 milliards d'euros évoquée jusqu'alors.

Ces offres émanaient de trois candidats industriels - Bouygues, Eiffage et Spie - et de deux fonds - les américains Bain Capital et Carlyle.

Le quotidien Les Echos, qui ne cite pas ses sources, ne précise pas les raisons du retrait de Carlyle.

Des porte-parole de Carlyle et d'Engie n'ont pas souhaité commenter ces informations.

(Reportage Benjamin Mallet, avec Gwénaëlle Barzic ; édité par Jean-Michel Bélot)