JO Paris 2024 : Colas remporte un contrat cadre de la SOLIDEO pour la régulation des flux logistiques

Colas, filiale du groupe Bouygues, a pour mission d'imaginer, de construire et d'entretenir des infrastructures de transport de façon responsable. Implanté dans plus de 50 pays sur les cinq continents, à travers un réseau de 800 unités d'exploitation de travaux et 3 000 unités de production de matériaux, Colas rassemble 55 000 collaborateurs engagés dans leur territoire pour relier les hommes et faciliter les échanges dans le monde d'aujourd'hui et de demain. L'ambition de Colas est d'être le leader mondial des solutions de mobilité innovantes et responsables.

Mobility by Colas coordonnera l'organisation des livraisons au plus près des besoins des entreprises grâce à sa solution sur mesure Qievo, dédiée à l'optimisation de la mobilité autour des chantiers en zone urbaine dense. Cette solution est un service digital basé sur un poste de commande central opéré par des agents en lien avec les chantiers et les livreurs. Son approche en écosystème décloisonne les métiers de la logistique, de la gestion de trafic et de l'infrastructure.

Colas, via Mobility by Colas, intégrateur et opérateur de services numériques de mobilité, a signé un contrat cadre avec la Société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO). Le contrat comprend la mise en place, le déploiement et l'exploitation sur une durée minimale de 15 mois d'un service de régulation des flux logistiques du « dernier kilomètre », grâce à l'utilisation de la solution Qievo.

Paris le 21 juillet 2021

Certifié avec

Nous sommes fiers d'avoir été choisis par la SOLIDEO pour planifier et piloter les flux de chantiers du futur Village des Athlètes et faciliter l'acceptation par les riverains de

la transformation de ce territoire. Par son approche multi-chantiers, Qievo préserve la mobilité autour des grands chantiers urbains, avec une solution intégrée, personnalisable et adaptée

tout type de chantier, y compris les emprises de chantiers mobiles. Elle a déjà fait ses preuves dans le quartier de la Part-Dieu à Lyon, où la SPL Lyon Part-Dieu exploite Qievo sous

le nom de Reguly depuis septembre 2019 », indique Fabrice Luriot, Directeur de Mobility by Colas .

Mobility by Colas est un établissement de Colas qui propose des services sur mesure basés sur le digital et l'utilisation des datas. Mobility by Colas met en lien l'ensemble des parties prenantes d'un territoire pour favoriser les interactions et atteindre leur objectif commun : développer l'attractivité du territoire, optimiser la mobilité en zone urbaine et rurale, améliorer la sécurité routière, gérer les premiers et derniers kilomètres... Dans l'optique d'encourager la transition écologique et énergétique, chaque offre intègre le suivi et la mise en place d'indicateurs RSE & métiers, afin de mesurer l'impact positif des actions sur les territoires.

En 2020, Colas a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 12,3 milliards d'euros, dont 55% à l'international.