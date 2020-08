La valeur du jour à Paris BOUYGUES survole le CAC 40

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bouygues s'empare de la tête de l'indice phare parisien dans la foulée de la publication de ses résultats au premier semestre 2020. Le marché apprécie des résultats supérieurs aux attentes, notamment pour l'activité télécoms. Le chiffre d'affaires du groupe ressort ainsi à 14,758 milliards d'euros, soit une baisse due 15% à périmètre et change constants, au-dessus des attentes des analystes de 14,215 milliards.Sans surprise, Bouygues précise que cette baisse de 2,7 milliards est intégralement imputable au Covid-19 dont l'impact est estimé à 2,8 milliards d'euros.Dans le détail, l'évolution organique est de -23% pour TF1, -19% dans la construction (73% des revenus semestriels) (dont -35% sur Bouygues Immobilier, -19% sur Bouygues Construction, -15% sur Colas) et +4% pour Bouygues Telecom.Bouygues a accusé au premier semestre 2020 une perte nette de 244 millions d'euros, contre un bénéfice de 225 millions un an plus tôt. La perte opérationnelle courante s'est établie à 132 millions contre un résultat positif de 453 millions au premier semestre 2019. Cette perte ressort cependant inférieure aux attentes des analystes qui l'attendaient à 336 millions.La société a justifié la chute de son résultat opérationnel courant par l'impact du Covid-19 estimé à -650 millions d'euros sur le premier semestre 2020 (perte de marge opérationnelle courante et coûts inévitables ou supplémentaires).Après avoir atteint un point bas en avril, le résultat opérationnel courant est redevenu positif à compter du mois de juin, a précisé la société.Jefferies souligne notamment des revenus au deuxième trimestre (7,539 milliards d'euros) 6% au-dessus du consensus ainsi qu'un Ebit courant trimestriel positif (110 millions) alors que les analystes l'attendait à -94 millions. Le broker met également en avant la progression de la branche télécoms de l'entreprise.Le bureau d'études note également que la direction du groupe s'attend à ce que la société retrouve une '' rentabilité significative '' au cours du deuxième semestre de l'exercice 2020, bien qu'en dessous du deuxième semestre 2019.Le courtier confirme sa recommandation Conserver ainsi que son objectif de cours de 34 euros sur le titre.Bouygues avait annulé ses objectifs financiers le 1er avril dernier. En raison des incertitudes sur l'évolution de la crise sanitaire et ses conséquences d'ici la fin de l'année, le groupe ne fixe pas de nouveaux objectifs pour 2020.Pour sa part, le spécialiste de la construction de routes, Colas, détenu en quasi-totalité par le groupe Bouygues, a fait état d'une perte nette consolidée (part du groupe) de 295 millions d'euros au premier semestre de son activité 2020 contre une perte de 102 millions un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant ressort, pour sa part, à -304 millions après -136 millions au premier semestre 2019. La marge opérationnelle courante est en recul de 400 points de base à -6,3%.